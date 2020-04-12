【新冠肺炎】許樹昌稱緊密接觸者病毒潛伏期中位數為4天　逾7成人一周內發病

▲ 許樹昌表示，患者的緊密接觸者的潛伏期中位數是4天，約75%人在7天內發病，所以才訂出「10+4」方案。（資料圖片）

衞生防護中心早前宣布，強制檢疫中心由昨日（11日）起實施「10+4」新安排，37人在檢疫中心住滿10天，離開檢疫中心後須繼續餘下4日檢疫，及後需繼續接受14日醫學監察。衞生防護中心轄下新發現及動物傳染病科學委員會主席、中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌表示，有關安排經過科學委員會討論，又指患者的緊密接觸者的潛伏期中位數是4天，約75%人在7天內發病，所以才訂出「10+4」方案。

許樹昌今午（12日）出席電台節目時指，受檢疫人士在檢疫中心第8或第9天須接受病毒測試，如果檢測結果呈陰性，部分人士會在餘下4天在家中繼續接受檢疫，適合有關安排的人士包括家中有自己的房間和廁所、不會與多人、長者或長期病患者居住等。

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被問及有部分患者潛伏期較長，有關安排有機會走甩沒有病微的患者，許樹昌認為，最理想的安排是受檢疫人士離開檢疫中心後，在家居檢疫期間再接受病毒檢測，做法會比較穩妥。

同場的醫學會前會長蔡堅則形容有關安排屬「無辦法下嘅辦法」，是因為檢疫中心的數量不足下推出此安排，以騰空部分數量讓其他人居住，坦言此安排一定存在風險，但有關風險是在沒有檢疫中心空間下被迫接受。

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香港公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，臨床看到有病人在10天、甚至14天後檢測才呈現陽性結果，雖然病徵不明顯但病毒數量仍多，有傳染他人的風險，認為政府推行「10+4」安排時，在家居檢疫要做得更嚴謹，又希望受檢疫人士要自律，不要外出。

港島東醫院聯網總監陸志聰認為，抗疫期間要把治療或隔離的設施，在有需要的病人和須隔離的病人之間作一個配對，目前需求量高於供應，須用風險與需求配對，而「10+4」做法是評估過風險後訂出。

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記者：陳子謙