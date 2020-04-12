【新冠肺炎】調查指逾3成家務助理工作較新年前跌9成　工會促政府發一筆過7,500元津貼

▲ 香港家務助理總工會建議港府向全港家務助理及陪月員發放一筆過7,500元津貼。（梁偉榮攝）

受新冠疫情影響，本港多個行業大受打擊，香港家務助理總工會早前訪問逾100名家務助理及陪月員，當中近三分一家務助理工作下跌達9成，建議港府向全港家務助理及陪月員發放一筆過7,500元津貼，亦應向因疫情開工不足、失業者提供津貼。

工會於今年3至4月期間，訪問154名家務助理及陪月員，她們的整體工作時數比12月份時下跌67%，當中超過58%的家務助理工作比新年前下跌逾5成，更有32%工作下跌達9成。

調查亦顯示，有一半受訪者表示已經出現家庭收入入不敷支的情況；86%人希望政府可以提供財政支援；有7成以上受訪者對未來感到焦慮，更有約四分一人出現抑鬱症狀。

工會又指，受疫情影響，不少家務助理需要留家照顧停課子女而無法外出工作，部分僱主亦因收入減少，暫停聘用；亦有陪月員因曾到醫院求診，而被僱主要求放14日無薪假.

▲ 張燕歡表示，家務助理及陪月員一向不在強積金計劃範圍，批評第二輸防疫抗疫基金對工友「零支援」。（梁偉榮攝）

工會副主席張燕歡表示，早前推出的第二輪抗疫基金中，向全港有為僱員供強積金的僱主，提供薪金津貼，惟家務助理及陪月員一向不在強積金計劃範圍，批評基金對工友「零支援」。

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責任編輯：陳子謙