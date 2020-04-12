紅磡煥然懿居本月底落成　巿建局將設儲存倉和洗衣廊共享設施

▲ 煥然懿居兩座大樓的基座之間騰出空間開闢通風廊，加強空氣流通。(相片由巿建局提供)

巿建局行政總監韋志成今日(12日)發表網誌表示，將於本月底落成的煥然懿居(英文名稱eResidence)，項目大樓的基座設計為兩個較細的基座，以天橋連接，騰出地面為社區提供綠化休憩空間，並打通馬頭圍道至春田街的行人連接，為馬頭圍道開闢一個通往春田街的新通風廊，促進地面街道的空氣流通；並因應環境地理因素，以及周邊樓宇和春田街項目的樓宇高度，優化住宅大樓的座向，讓單位得到較開揚的景觀，並加強採光和天然通風。

▲ 位於紅磡鶴園街8號的煥然懿居，將於本月底落成。(巿建局提供相片)

而煥然懿居英文名中的「e」字代表項目將智慧樓宇概念融入項目規劃、樓宇設計和單位內家居設施。韋舉例說，煥然懿居內每個單位已安裝室內環境監測器，住戶通過單位內的智能顯示屏，便能了解室內空氣質素、溫度和濕度，保持良好的家居環境。而該部智能顯示屏還會提供10多項家居資訊和功能，包括監測家居能源消耗數據和同層廢物收集資訊，以及預約會所設施等，以科技配合創新而實用的設計，協助居民處理日常生活細節，建立更健康和智慧的生活模式。

▲ 煥然懿居每個單位會安裝室內環境監測器，住戶通過單位內的智能顯示屏，便能了解室內空氣質素、溫度和濕度。(巿建局提供相片)

韋志成又說，項目更設有供大廈居民使用的共享設施，包括儲存倉「懿納」和洗衣廊「懿淨」。「懿納」可讓住戶把季節性的物件，例如衣物和被褥等，存放到大廈的儲存倉，既可省卻在單位內尋找額外儲物空間或租用迷你倉的煩惱和開支，方便住客存放和提取之餘，又可釋放住宅儲物空間來放置較常用的物件；「懿淨」則可讓「單身一族」住戶或年輕夫婦這類對洗衣需要不太頻密的家庭，能共享大廈內的自助洗衣設施，滿足生活基本所需之餘，騰出擺放洗衣機或乾衣機的空間，作靈活運用，改善室內居住的環境和質素。

不過，在進行這些創新「共享」意念時，巿建局的團隊也遇上不少可行性和技術問題需要解決。韋指以共享儲存倉為例，因現行《建築物條例》並沒有相應的樓面面積寬免，在發展項目總樓面面積不變的情況下，如選擇為住戶提供這類共用設施，便要犧牲部分的住宅樓面面積，故項目所設的共享儲存倉面積難免較細，僅約180平方呎。加上儲存倉的設計須符合現行消防法規，配置自動灑水系統，而儲存格的高度不能影響天花的消防花灑頭的運作，令實際儲存空間更為有限。

韋志成續說，在日常運作上，據煥然懿居的公契，共享儲存倉只限物業管理人員進入，故須由他們協助住客提取儲存的物件。但這項安排會加重物業管理人員的工作負擔，並增加他們因每日重覆提舉及搬運物件而出現勞損甚至受傷的機會。為解決問題，團隊花逾一年時間，其後認為可引入在香港機場和部分大型商業物流貨倉正逐步應用的「智能運貨托盤」（「智能托盤」），該創新科技由具備自動導向功能的「智能托盤」取代人手運送貨架，讓貨架可排列得更緊密，增加儲存量，故巿建局正以「智能托盤」技術作籃本，就智能儲存倉系統的營運安排，作深入技術評估，稍後便會正式招標，委聘承辦商進行安裝和測試，將這項全港首創的住宅智能倉項目付諸實行。

另外，巿建局亦已計劃在位於大角嘴的一個規劃中的自行興建重建項目，以近年本地建造業積極推廣的「組裝合成」建造法，興建全港首個「組裝合成」的私人住宅項目，期望大幅度減少在地盤的施工工序，既可提高建屋生產力，亦能改善地盤工地安全。

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責任編輯：楊玉珠