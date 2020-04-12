【隱形殺手】韓國加濕器殺菌劑致逾百人肺受損死亡　化學博士K Kwong：吸入霧化消毒劑永殘肺部

▲ 韓國2011年爆發的加濕器殺菌劑事件，一群用家陸續出現肺部受損、脫髮等症狀，甚至有過百人身亡。

新冠肺炎疫情持續，市民更關注個人衛生，不少人都會用上消毒殺菌用品，但選購和使用時應份外小心。韓國2011年爆發的加濕器殺菌劑事件，震驚國際，一群「利潔時」殺菌劑的用家，陸續出現肺部受損、脫髮、免疫力衰退、呼吸困難等症狀，甚至有過百人身亡。多年過去，受害人及家屬至今仍未能忘懷傷痛，有父母更自覺猶如「親手殺死」子女，內心留下不可磨滅的傷痕。

▲ 成俊媽媽權美愛與孩子關係良好。（圖片來源：MBC）

利潔時（Oxy-Reckitt Benckiser Korea）推出的殺菌劑「옥시싹싹」，導致韓國逾百人喪生，有待核實的個案逾千宗。其中一名受害人是14歲少年成俊（Lim Seong-joon），他的媽媽權美愛（Kwon Mi-ae）在成俊初生時，購入相關殺菌劑並以加濕器使用，原意是為保持空氣清新，沒想到卻慢性加害了兒子。

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成俊1歲時開始出現呼吸困難、發燒等症狀，病情一直惡化，最終需留醫一年。由於成俊患有嚴重呼吸疾病，醫生在他的喉嚨開孔，接駁喉管至氧氣瓶幫助呼吸，而他日常出入都要背負著沉重的氧氣瓶，亦無法正常進食，如普通孩子上學，令媽媽權美愛相當自責。他們的經歷亦持續獲韓國媒體追蹤報道。

▲ 成俊1歲時開始出現呼吸困難、發燒等症狀，最終需留醫一年。（圖片來源：MBC）

受害人父母：親手殺死子女

而除了成俊外，韓國《世界日報》去年亦訪問了另一名受害人的父親。受害人是16歲少女惠琳，她有嚴重掉髮問題，頭頂、前額的頭髮如老婆婆般稀疏，大熱天都要帶假髮上學。

她的爸爸徐冬秀受訪時曾表示，女兒未滿周歲便罹患鼻炎、咽炎、支氣管炎和肺炎等；第二年起，免疫力更大幅衰退，患上鼻竇炎、結膜炎和扁桃腺炎；2010年起更開始脫髮，一直未能找到成因。他們一家身體亦分別出現問題，但只有惠琳的氣喘，被確認是由殺菌劑引起。

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2011年，韓國有4名孕婦因肺部問題突然死亡，調查發現與家中所用的加濕器殺菌劑有關，繼而揭發問題。2015年，韓國檢察局決定調查事件，並停售殺菌劑。而2017年數據顯示，殺菌劑導致221人死亡。不少受害人父母都表示，感覺猶如「親手殺死」子女，傷痛不能磨滅。

吸入霧化消毒劑永遠殘留肺部

香港大學化學系博士K Kwong近日在Facebook發文指，如非必要，不要用所謂噴霧或霧化式消毒劑。一些標榜「無毒」的噴霧、霧化式消毒劑（含氯消毒劑），會吸入肺：

唔只殺菌，自己都殺。

K Kwong引述內地一個案例，指曾有人於密封環境中，使用防水噴霧噴大量衣服鞋物，噴霧被吸入肺部後，最終導致纖維化。他表示，將酒精霧化，少量吸入無太大影響，因為酒精會揮發，但亦有著火危機。但如果是漂白水、滴露等霧化消毒劑，「吸入肺永遠唔走」。

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責任編輯：王俊賢

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