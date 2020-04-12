【新冠肺炎】昨宣布首個內地團五月初出發　縱橫遊今改口稱看港府隔離措施再決定

▲ 縱橫遊指將根據港府對內地回港的隔離措施，再決定是否延長取消內地團的時間。(資料圖片)

全球新冠肺炎疫情仍未有消退，本港的食物及衞生局局長陳肇始呼籲巿民勿心急外遊。但本港旅行社縱橫遊昨（11日）宣布，首個內地團將於下月9號出發，會乘搭國泰港龍前往華東一帶5天，又指現時出發人數已經足夠。

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不過，縱橫遊今日在社交媒體Facebook的公司專頁卻改口指下月8日起至今年夏季，甚至秋季的中國團隊，一直以來是開放報名未取消；但公司會繼續根據港府的回港隔離措施及最新疫情，稍後決定會否將取消團隊日期延長。縱橫遊指，一直以旅客安全為先，過去數月因疫情影響底下亦率先取消不同國家的旅行團至5月底，但冀當局加快決定從內地回港的隔離措施會否取消及延長，讓業界能一致行動，對公眾減少困惑。

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責任編輯：楊玉珠