【復活節抗疫】4日長假塔門「爆棚」塞滿露營友　牛牛被迫垃圾堆中覓食恐誤吃塑膠

▲ 有山友趁假日自發到塔門清理石灘時，卻發現隨着島上遊人的增加，各式各樣被遺棄的垃圾亦在島上隨處可見。

適逢一連4天的復活節長假，不少因疫情久困家中的市民透過長假前往郊外呼吸新鮮空氣，當中偏遠的離島塔門近日更有不少人專程登島露營。有山友趁假日自發到塔門清理石灘時，卻發現隨着島上遊人的增加，各式各樣被遺棄的垃圾亦在島上隨處可見，他批評此舉恐令島上的牛隻覓食時誤吞塑膠致死，直言：「你不殺隻牛，隻牛卻因你而死」。

該名山友日前在facebook群組「Tai Po 大埔」發文指，自己在復活節長假的第一天獨自前往塔門的弓背灣幫忙清理石灘，其間發現大量被遊人遺下的食物包裝、即棄餐具、膠樽及膠袋等，他批評這場「人為災禍卻令其他本來無事的大自然環境同野生動物無辜受災」。

他解釋指，人們隨地丟棄的垃圾會為當地如牛隻等野生動物覓食時誤吃塑膠，導致牠們的胃部可能因此被堵塞而往後不能再進食，最終因此而「慢性『被自殺』」，他直言：「你不殺隻牛，隻牛卻因你而死！」

該名山友坦言，市民想逃避一場災劫及感受久違的自由而為其他地方帶來災禍，但環境唔健康，受災的最終都係人類。他強調，不論災害是有形還是無形，「真係一次都嫌多，更何況係經自己將禍害擴散開去，其實過程中好多起因我哋都係可以避免嘅」。

他指出，現場所見的即棄垃圾其實大部份都是可回收的「不是垃圾」，但只可惜大城市鼓吹的即食文化，令人類學習與大自然共存嘅行為不斷退步。他又呼籲大家應反思平日的消費及生活習慣，行出第一步保護環境，「美麗嘅大自然環境需要我哋𠵱一代人學懂珍惜同守護，否則每一次打卡自拍，咁美好嘅景況可能已是最後機會」。

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責任編輯:王俊賢