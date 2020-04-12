【許冠傑同舟共濟Online Concert】林鄭月娥籲市民留家抗疫欣賞許冠傑音樂會：香港是我家怎捨得失去它

▲ 行政長官林鄭月娥在facebook上載2年前與許冠傑的合照表示支持今午舉行的網上音樂會。（林鄭月娥fb圖片）

香港樂壇歌神許冠傑（Sam）今日（12日）下午舉辦《2020許冠傑同舟共濟Online Concert》網上音樂會，為前通利琴行工程部失業員工加油，並為香港人醫護人員打氣。行政長官林鄭月娥在facebook上載2年前的合照表示支持，又形容「更有理由安坐家中同心抗疫」，又借歌曲《同舟共濟》中的歌詞寄語：「香港是我家，怎捨得失去它。」

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林鄭月娥又指，近年許冠傑在紅磡體育館開騷都獲邀出席，欣賞他和阿倫（譚詠麟）的演出，又認為粵語流行曲仍大有可為，而香港製作的高質素演唱會亦將會是本港經濟邁向復蘇的重要元素。

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她又透露，早前與演出業協會見面時，就表示康樂及文化事務署會與協會商量，如何在疫情過後可以在場地安排和場租方面提供支援，讓演出業盡快恢復過來。

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責任編輯：陳子謙