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【新冠肺炎】稱經嚴謹內部調查及環境安全估計後　馬莎百貨今午12時6分店重開

社會 14:44 2020/04/12

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熱門 消委會 許冠傑 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

馬莎百貨今日中午有6間分店重開，有職員在門外為顧客探熱，圖為太古城分店。（梁偉榮攝）

因多名職員確診感染新冠肺炎、一度暫停全港全線分店服務的馬莎百貨，宣布公司經嚴謹內部調查及對分店環境的安全評估後，今日(12日)中午12時恢復6間分店的營運，包括九龍塘又一城、奧運站奧海城、尖沙咀國際廣場、荃灣荃新天地、青衣城及太古城，其餘分店的安全評估亦即將完成，並將陸續重開，確實日子會於適當時間在公司社交媒體上公布。

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馬莎百貨部分分店重開後，不少市民都前往購物。（梁偉榮攝）

馬莎百貨又表示，會採取一系列防疫措施，確保分店的安全和衞生狀況，繼續為顧客提供服務：
• 每間恢復營運的分店都經過專業清潔消毒 ，並維持每天定期消毒；
• 所有營運員工沒有出現任何病徵，會密切留意其健康狀況；
• 所有員工必須在當值前測量體溫及獲發口罩佩戴；食品部及收銀處的員工必須戴上手套；
• 員工如有任何不適，必須留在家中休息及立即諮詢專業醫生意見；
• 提供額外的休息時間及酒精搓手液給員工清潔雙手，保持衞生；
• 顧客進店前必須測量體溫及佩戴口罩；
• 分店入口及收銀處備有酒精搓手液供顧客使用。

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責任編輯：楊玉珠

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