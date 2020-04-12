【許冠傑同舟共濟Online Concert】歌神唱雙星情歌+心裡日記　阿Sam《洋紫荊》：為未來抱希望

▲ Sam唱出經典情歌。（《許冠傑同舟共濟Online Concert》截圖）

《2020許冠傑Online Concert》在今天（4月12日）5時開騷，在網上直播。《2020許冠傑Online Concert》由鄭丹瑞任司儀，阿Sam唱出《獅子山下》揭序幕。

許冠傑唱出《世事如棋》、《杯酒當歌》後，鄭丹瑞稱：「今次開網上現場會，都留意到好多歌迷的回應，他們有好多好想聽到的歌，而有兩首歌都好多人點唱。」

▲ （《許冠傑同舟共濟Online Concert》截圖）

接著許冠傑唱出兩首情歌，分別是電影《鬼馬雙星》、《打工皇帝》的插曲《雙星情歌》、《心裡日記》。

▲ （《許冠傑同舟共濟Online Concert》截圖）

然後阿Sam唱出《洋紫荊》。這歌是許冠傑在1983年推出的作品，當時中英就香港前途問始進行談判，不少港人憂慮97後前景，於是許冠傑創作了《洋紫荊》一曲，歌詞道出百多年來香港如何由小小漁村變成了自由繁榮的都市，甚至成為世界焦點，以歌曲為當時迷失的港人加油打氣，而用於現在同樣合適。

唱完《洋紫荊》之後，鄭丹瑞預告接著演出將有驚喜準備給大家。

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