  • 24°C
香港時間 : 2020412日 (週日) 17:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 許冠傑 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【許冠傑同舟共濟Online Concert】歌神唱雙星情歌+心裡日記　阿Sam《洋紫荊》：為未來抱希望

娛樂 17:26 2020/04/12

分享：

熱門 消委會 許冠傑 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

Sam唱出經典情歌。（《許冠傑同舟共濟Online Concert》截圖）

《2020許冠傑Online Concert》在今天（4月12日）5時開騷，在網上直播。《2020許冠傑Online Concert》由鄭丹瑞任司儀，阿Sam唱出《獅子山下》揭序幕。

許冠傑唱出《世事如棋》、《杯酒當歌》後，鄭丹瑞稱：「今次開網上現場會，都留意到好多歌迷的回應，他們有好多好想聽到的歌，而有兩首歌都好多人點唱。」

（《許冠傑同舟共濟Online Concert》截圖）

接著許冠傑唱出兩首情歌，分別是電影《鬼馬雙星》、《打工皇帝》的插曲《雙星情歌》、《心裡日記》。

（《許冠傑同舟共濟Online Concert》截圖）

然後阿Sam唱出《洋紫荊》。這歌是許冠傑在1983年推出的作品，當時中英就香港前途問始進行談判，不少港人憂慮97後前景，於是許冠傑創作了《洋紫荊》一曲，歌詞道出百多年來香港如何由小小漁村變成了自由繁榮的都市，甚至成為世界焦點，以歌曲為當時迷失的港人加油打氣，而用於現在同樣合適。

唱完《洋紫荊》之後，鄭丹瑞預告接著演出將有驚喜準備給大家。

更多有關許冠傑報道，請睇：https://bit.ly/2XqEb23

上一頁

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【許冠傑同舟共濟Online Concert】歌神唱世事如棋+杯酒當歌　阿Sam：柳暗花明終會雨過天青
今日 17:17
【許冠傑同舟共濟Online Concert】歌神唱世事如棋+杯酒當歌　阿Sam：柳暗花明終會雨過天青
【許冠傑同舟共濟Online Concert】歌神唱《獅子山下》揭序幕　阿Sam：既是同舟且共濟
今日 17:05
【許冠傑同舟共濟Online Concert】歌神唱《獅子山下》揭序幕　阿Sam：既是同舟且共濟
【許冠傑演唱會】曾因拍戲遇意外患高山症險喪命　許冠傑憑毅力走出人生陰霾
16:07 2020/04/08
【許冠傑演唱會】曾因拍戲遇意外患高山症險喪命　許冠傑憑毅力走出人生陰霾
許冠傑 鄭丹瑞 歌手 娛樂人物職業 演唱會

最高瀏覽

【令人髮指】25歲女子懷孕兩個月突流產疑染疫住院　遭醫生性侵出血不止亡
17:45 2020/04/11
【令人髮指】25歲女子懷孕兩個月突流產疑染疫住院　遭醫生性侵出血不止亡
【新冠肺炎】 萬寧開賣日韓高防護口罩　 約40間分店有售日本「三次元」掀人龍搶購潮
16:19 2020/04/11
【新冠肺炎】 萬寧開賣日韓高防護口罩　 約40間分店有售日本「三次元」掀人龍搶購潮
【留家抗疫】疫情下嚴選安心食材　8款不含類雌激素無毒雞蛋【內附清單及價錢】
19:11 2020/04/10
【留家抗疫】疫情下嚴選安心食材　8款不含類雌激素無毒雞蛋【內附清單及價錢】