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【許冠傑同舟共濟Online Concert】Sam許懷欣父子合唱《半斤八両》　許冠傑《珍惜》獻給前通利員工

娛樂 17:42 2020/04/12

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熱門 消委會 許冠傑 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

（《許冠傑同舟共濟Online Concert》截圖）

《2020許冠傑Online Concert》今天（4月12日）5時開騷，在網上直播。《2020許冠傑Online Concert》由鄭丹瑞任司儀，阿Sam唱出《獅子山下》揭序幕，許冠傑接著唱出《這一曲送給你》、《快樂》。

阿Sam唱出《學生哥》、《莫等待》、《世事如棋》、《杯酒當歌》後，並寄語人生會雨過天晴。

（《許冠傑同舟共濟Online Concert》截圖）

中場休息後，許冠傑大兒子許懷欣（Ryan）任表演嘉賓，Ryan跟爸爸同演繹經典《半斤八両》和阿Sam當年蓮花樂隊的英文歌《Just a Little》。

（《許冠傑同舟共濟Online Concert》截圖）

之後阿Sam自彈自唱Don McLean英文金曲以梵高為主題的《Vincent》後，再唱出原唱張國榮合唱的名作《沉默是金》。

阿Sam唱出《沉默是金》。（影片截圖）

許冠傑之後說：「以下這首歌我特別送給同我並肩作戰了30多年的通利琴行演唱會部門手足，及支持咗我咁多年嘅全球歌迷。」然後唱出《珍惜》。

阿旦再強調今次不是籌款活動，只是阿Sam為香港人而唱。

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更多有關許冠傑報道，請睇：https://bit.ly/2XqEb23

撰文 : TOPick柴犬出動

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