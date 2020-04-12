【許冠傑同舟共濟Online Concert】歌神Sam盡唱多首勵志金曲　鐵塔凌雲+浪子心聲+同舟共濟全港大合唱

▲ 許冠傑完成一小時的網上音樂會。（《許冠傑同舟共濟Online Concert》截圖）

《2020許冠傑Online Concert》在今天（4月12日）5時開騷，在網上直播，TOPick facebook同時亦有直播，並可在24內可網下重溫。《2020許冠傑Online Concert》由鄭丹瑞任司儀，為前通利琴行工程部失業員工加油，並為香港人醫護人員打氣。

《2020許冠傑Online Concert》由5時開始，阿Sam演出了約一小時，唱出20首經典金曲，主要是以香港情懷和哲理金曲為重點。

歌神唱《獅子山下》揭序幕 阿Sam：既是同舟且共濟

▲ Sam自彈自唱多首名作。（影片截圖）

阿Sam唱出《獅子山下》揭序幕，許冠傑接著唱出《這一曲送給你》、《快樂》。

主持鄭丹瑞談到近日停學，不令不少為人父母師長最困擾是常被小朋友問到何時上學，何時考試，太多的疑問，就在許冠傑一曲《學生哥》嘗試給出答案，阿Sam緊接再唱出《莫等待》。

阿Sam寄語說：「 其實人生是好奇妙，很多事情係突如其來，我們未必控制得到，但只要有正能量，好多事都會柳暗花明又一村，世事如棋局局新，始終都會雨過天青。」然後唱出《世事如棋》、《杯酒當歌》。

鄭丹瑞之後指：「今次開網上現場會，好多歌迷回應有好多想聽到的歌，而有兩首歌都好多人點唱。」

▲ 阿旦任主持。（《許冠傑同舟共濟Online Concert》截圖）

接著許冠傑唱出兩首情歌，分別是電影《鬼馬雙星》、《打工皇帝》的插曲《雙星情歌》、《心裡日記》。

然後阿Sam唱出《洋紫荊》。這歌是許冠傑在1983年推出的作品，當時中英就香港前途問始進行談判，不少港人憂慮97後前景，於是許冠傑創作了《洋紫荊》一曲。

▲ Sam今日演出天氣晴朗。（《許冠傑同舟共濟Online Concert》截圖）

歌神唱世事如棋+杯酒當歌 阿Sam：柳暗花明終會雨過天青

歌詞道出百多年來香港如何由小小漁村變成了自由繁榮的都市，甚至成為世界焦點，以歌曲為當時迷失的港人加油打氣，而用於現在同樣合適。

唱完《洋紫荊》之後，鄭丹瑞預告接著演出將有驚喜準備給大家。

中場休息後，許冠傑大兒子許懷欣（Ryan）任表演嘉賓，Ryan跟爸爸同演繹經典《半斤八両》和英文歌《Just a Little》。

之後阿Sam自彈自唱Don McLean英文金曲《Vincent》後，再唱出原唱張國榮合唱的名作《沉默是金》。

許冠傑之後說：「以下這首歌我特別送給同我並肩作戰了三十多年的通利琴行演唱會部門手足，及支持咗我咁多年嘅全球歌迷。」之後唱出《珍惜》。

歌神唱雙星情歌+心裡日記 阿Sam《洋紫荊》：為未來抱希望

▲ （《許冠傑同舟共濟Online Concert》截圖）

Sam許懷欣父子合唱《半斤八両》 許冠傑《珍惜》獻給前通利員工

之後，鄭丹瑞稱，許冠傑每次演唱會都有個習慣，就是同歌迷一齊大合唱，呼籲在看《2020許冠傑Online Concert》的樂迷，走近窗口與同阿Sa一齊全球大合唱。

然後，阿Sam唱出《鐵塔凌雲》、《天才白痴夢》、《浪子心聲》。鄭丹瑞說：「阿Sam原定7月的演唱會開不成，今日只能以網上形式望梅止渴，相信歌迷同阿Sam都一定不夠喉喇。」Sam說：「當然不夠喇！我答應大家，只要紅館重開，就叫我的制作團隊安排。希望好快就可以同大家在紅館來一個萬人大合唱。」

許冠傑唱出《同舟共濟》後，再Encore《滄海一聲笑》，《2020許冠傑Online Concert》完滿結束。

阿Sam與歌迷大合唱 歌神壓軸唱同舟共濟+滄海一聲笑

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