【經營困難】新營辦商接手來往黃埔九龍塘2專線小巴   吸納舊公司16司機

▲ 來往黃埔及九龍塘的專線小巴2及2A號線今日起由新營辦商接手。(資料圖片)

來往黃埔及九龍塘的專線小巴2及2A號線，由新營辦商「金匙有限公司」今(12日)起臨時接辦，行車路線、上落客點及車費維持不變，營運時間每日朝7晚8，15至20分鐘一班。金匙公司代表稱，首日接手順利，但由於新冠肺炎疫情下客量不多，每日服務時間提前至晚上8時結束，小巴司機工資亦稍為調整。

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有駕駛2號線10多年的司機指，黃埔港鐵站通車後小巴客量大跌，疫情下更僅是平日2至3成客量，早前得悉小巴線要停辦時十分感觸但亦理解。金匙車務營運總監陳志輝，今早到黃埔觀察首日接手營運情況。他說公司吸納了約16名舊公司的司機，現有9輛小巴行駛上述2條線，比以前少。他指出，疫情下客量減少，甚至有小巴無載客就出發，認為9輛小巴足夠應付現時客量需求。

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有乘客表示，以往上班會搭小巴到尖沙咀，現時只可乘巴士，認為班次較疏落，少了選擇。

另外，來往黃埔及尖沙嘴的專線小巴6及6X號線已停駛，九巴則加強替代的8A及8P號線服務。

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責任編輯：楊玉珠