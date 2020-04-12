【許冠傑同舟共濟Online Concert】阿Sam與歌迷大合唱　歌神壓軸唱同舟共濟+滄海一聲笑

▲ （《許冠傑同舟共濟Online Concert》截圖）

《2020許冠傑Online Concert》在今天（4月12日）5時開騷，在網上直播，由鄭丹瑞任司儀。阿Sam許冠傑唱出《珍惜》，並表示歌特別贈予30多年來參與他演唱會製作的通利琴行演唱會部門員工，以及支持他多年的全球歌迷。

之後，鄭丹瑞稱，許冠傑每次演唱會都有個習慣，就是同歌迷一齊大合唱，呼籲在看《2020許冠傑Online Concert》的樂迷，走近窗口與同阿Sam一齊全球大合唱。

▲ （《許冠傑同舟共濟Online Concert》截圖）

然後，阿Sam唱出《鐵塔凌雲》、之後換上另一枝結他，唱出《天才白痴夢》，在中段部分再呼籲大合唱。

阿Sam繼續唱出《浪子心聲》，也是阿Sam說自己最喜歡作品，同樣在中段副歌再大合唱，最後阿Sam唱出《同舟共濟》，如勉勵港人齊心面對逆景。

鄭丹瑞說：「阿Sam原定7月的演唱會開不成，今日只能以網上形式望梅止渴，相信歌迷同阿Sam都一定不夠喉喇。」Sam說：「當然不夠喇！」

▲ （《許冠傑同舟共濟Online Concert》截圖）

許冠傑再Encore《滄海一聲笑》，《2020許冠傑Online Concert》完滿結束。

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