【最孤獨海豚】日本水族館結業2年動物遭遺棄　海豚Honey獨活狹窄泳池腸炎過世

▲ Honey在一間結業2年的日本水族館被囚至死。

日本千葉縣犬吠埼海洋公園因旅客數量大幅下降而於2018年1月突然結業。不過結業後，該海洋公園便遺棄了數百隻海洋生物，包括海豚Honey、46隻漢波德企鵝、魚類和兩棲動物。過往曾有保護動物團體從公園外拍攝到，海豚Honey正在一個又小又殘破的泳池生。今年3月底，海豚Honey 死亡，有平台撰文紀錄Honey的一生，呼籲大家關注海豚的生活。

以下為文章全文：

Honey死了。

記得那隻最孤獨的海豚嗎？她是Honey。

Honey是一隻2005年就在日本和歌山「血色海灣」太地町被捕捉的瓶鼻海豚，然後被賣到千葉縣的一個無良水族館。（關於血色海灣，可見下方連結文章）

海豚是高度群聚社會的動物，但是Honey的最後一個海豚同伴，在2017年死亡。

獨居在狹窄的空間，這三年多來，不，應該說從她被帶離開大海為止在一個游泳池大小的「居家隔離」生活，對一隻每一小時至少能游上12海里（約20-30公里，北投到新店）的海豚來說，Honey的生活注定就是一個悲劇，一個人類因為私利製造的悲劇。

該水族館在2018年因為經營不善而關閉，Honey卻和46隻企鵝、數百種魚類及爬行動物仍被留在館內。

許多民眾和動物權益團體都要求經營者安置這些被留下的動物，甚至有渡假飯店要收購的消息，但館方卻遲遲不回應。

直到2019年中，才正式確認一名中國女子買下了水族館，並打算將海豚和企鵝賣到中國。

因為在中國的動物園和水族館熱潮之下，展演動物的交易利潤非常高昂。

以企鵝來說，牠們在日本水族館的交易價格最高為每隻80萬日元，但若出口到中國，每隻可以賣到200萬日元。

在10年前，一隻瓶鼻海豚的價格是200萬日元，如今甚至可以賣到800萬日元。

海豚保護團體Dolphin project 一直試圖購買Honey，不過等不到有尊嚴和沒壓力的生活，她就因爲阻塞性腸炎結束了被迫囚禁的一生，即便，也逃離了被繼續賣到中國被折磨的生活。（當然這一部分不是針對中國如何慘忍，因為honey的悲劇不過是全世界廣大水族交易悲劇的縮影）

可怕也可悲的是，Honey不是世界上唯一一隻孤獨的靈魂，在美國、南韓、海地、印尼、瓜地馬拉、尼加拉瓜、哥倫比亞和巴西等國，許多海豚的情況都與牠類似。這不是我們要給孩子的生命教育。

News source:

Ric O'Barry's Dolphin Project

https://friday.kodansha.co.jp/article/54054

https://www.facebook.com/391176031715814/posts/606856446814437/?d=n

原文刊於小島日常-islandvibes studio，標題由編輯所訂，TOPick獲授權轉載。

水族館結業新聞見【日海洋公園結業動物被遺棄等死 動物保護組織：持續下去海豚Honey會死亡】

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責任編輯：熊詠思

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