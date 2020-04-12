【第二輪防疫抗疫基金】邱騰華指資助最快兩至三周派錢　不能強制業主減租

▲ 邱騰華指，第二輪防疫抗疫基金的保就業計劃，涵蓋的網絡是最大。（資料圖片）

政府早前宣布推出近1,400億元的第二輪防疫抗疫基金，商務及經濟發展局局長邱騰華估計，按首輪經驗，旅遊業及賓館業等等毋須複雜證明的行業，最快在遞交申請後2至3周領取資助；至於自由工作者包括旅遊領隊，需要業界提供證明，政府將與旅議會合作，核對資料；至於戲院或創意產業，由於對象清晰，相信好快可以獲得資助。

邱騰華出席電視節目時坦言，很難用一種方式完全滿足全部人需要，第二輪防疫抗疫基金的保就業計劃，200多萬名擁有強積金戶口的僱員可以受惠，相信涵蓋的網絡是最大。他又指，萬一市民失業無法從其他方面受惠，可能要申領失業綜援。

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邱騰華又指，政府不能代替業主或者硬性規定業主要減租，認為如果代替業主或以稅務優惠吸引業主減租，只是將某部分責任或負擔轉嫁予另一方，例如政府，希望大家共渡困難時要負擔一部分，互相幫助。

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他不認為當局支援來得慢，強調過去數月無停過，否則倒閉商戶更多。他又估計商界要面對漫長冬天，會否有第三輪援助，政府財力又能否承擔，邱騰華指會觀察情況，但強調都要平衡政府財政穩健，確保能應付外圍經濟的風險。

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責任編輯：陳子謙