【悶到發慌】因疫情取消演出逗留在家太無聊　日本偶像悶到盡頭數粟米草莓爆紅

▲ 日本偶像吉川友近日受到疫情影響閒賦在家，竟開始在家中數起粟米草莓。

在新冠肺炎疫情肆虐下，各地娛樂圈亦飽受重創，不少演唱會、演出及宣傳活動等亦臨時取消。日本偶像吉川友近日亦受到疫情影響閒賦在家，在實在百無聊賴的情況下，她開始在家中做出一些奇怪的行為，並因此在網上爆紅。

受到疫情影響，吉川友原定的一些演出被迫取消。有網民發現，她近日開始在Twitter上發布一些自己在家中數粟米、士多啤梨籽等的照片，連日來被她用作打發時間數數目的食物竟包括粟米、士多啤梨、橙、木瓜、奇異果等，只見每顆被拔下的果米都被她劃一整齊地排列在紙巾上，並列出她數到的數量，當中一根栗米她就數到共有433粒栗米粒。

相關帖文隨即在Twitter上爆紅，一度登上熱門首位，不少網民笑言「無論有多閒也不會這樣做吧...」、「這是貴重的研究結果」、「想她挑戰明太子看看」。發現自己意外成為焦點後，吉川友笑言指：「不要再分享了，不然以後人家會嫁不出去啦。」

據資料顯示，今年27歲的吉川友過去曾因參加早安少女組徵選而成為研修生，其後在2011年以個人歌手身份出道，目前主要以歌手、藝人身份進行活動。

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責任編輯：王俊賢