【新冠肺炎】醫管局正研究局部恢復非緊急服務　須視乎醫院承載能力

▲ 何婉霞（右）表示，明白疫情是一個持久戰，已開始研究局部恢復非緊急服務。（梁偉榮攝）

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，衞生防護中心下午公布最新疫情，本港最新確診感染人數為4宗，2男2女，是自3月15日以來的新低。醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，早前因疫情減少近一半的非緊急服務節數，明白疫情是一個持久戰，已開始研究局部恢復非緊急服務，但要視乎醫院承載能力，包括人手、保護裝備、醫院運作等。

【新冠肺炎】自3月16日後首次單日確診個案回落至單位數 張竹君：疫情未受控不要掉以輕心

【新冠肺炎】13名患者情況危殆 46歲男警長仍須插喉使用呼吸機

何婉霞指，就服務調整已加大公私營合作的服務量，已加大現有的公私營服務如血液透析名額、擴大放射診斷造影服務如電腦掃瞄、磁力共振掃瞄檢查的覆蓋範圍至所有合資格的癌症病人，亦擴大私營腸道協作計劃，助因延期大腸鏡個案的患者參與計劃後接受大腸鏡服務。

此外，醫管局亦積極與私家醫院開展新服務，分流公院病人到私院就診，包括新生嬰兒黃疸治療、剖腹預約產子服務等，正與私院商討開展有關放射治療、骨折手術的服務。截至3月31日已轉介53名初生嬰兒接受黃疸「照燈」服務；4名孕婦接受剖腹手術；放射治療亦已開展，有5名病人到私院接受治療。

TOPick會跟進最新疫情，不斷更新！

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: http://bit.ly/2V94aIF

記者：陳子謙