【新冠肺炎】13名患者情況危殆　46歲男警長仍須插喉使用呼吸機

▲ 何婉霞表示，目前有13名病人仍然危殆，其中早前確診感染的46歲男警長情況仍要插喉。

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，衞生防護中心下午公布最新疫情，截至中午12時，累計確診個案增加至1004宗，另外一宗是疑似個案。醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，截至今日中午為止，本港多24人出院，錄360宗康復個案，637位就診人數中，有13名危殆、8人嚴重，616人情況穩定。

何婉霞表示，目前有13名病人仍然危殆，其中早前確診感染的46歲男警長（第854宗）情況仍要插喉，須使用呼吸機，目前在伊利沙伯醫院深切治療部留醫。

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對於有指早前確診的一名女警，發病期間往公立醫院求醫時無戴口罩，致兩名職員要接受檢測及一度檢疫。有報道指警方就事件向醫管局投訴，醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞回應稱並沒有收到相關投訴。

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記者：陳子謙