【齊心抗疫】一晚收31個新症12小時不吃不睡　威院女醫生自願入Dirty Team：想出力打場仗

▲ 威爾斯親王醫院駐院醫生陸詠琳（Fion）自願加入Dirty Team，試過忙到連續12小時不吃不睡。

新冠肺炎疫情持續，本港早前亦迎來第二波疫症高峰期，猶幸有一班盡心盡力的醫護人員，在背後奮力抗戰。威爾斯親王醫院駐院醫生陸詠琳（Fion）自願加入Dirty Team，曾經在一晚內接收了31個新症，忙到連續12小時不吃不睡。然而Fion沒有為此感到氣餒，更表示只要看到確診個案好轉，心情也會隨之變好。

中大醫學院在社交媒體分享Dirty Team醫生的小故事，其中在威爾斯親王醫院住院主樓12樓的3個隔離病房，是專門負責接收所有懷疑或確診個案。

陸詠琳醫生（Fion）畢業後做了兩年駐院醫生，並選擇加入Dirty Team工作。在疫症肆虐的高峰期，試過一晚接收了31個新症，是她加入Dirty Team以來的最高紀錄：

平時夜晚（指普通病房）都係 20幾個症，會諗「究竟聽日係咪會收得仲多呢？」

【新冠肺炎】外國返港確診要求自然療法不吃藥 Dirty Team醫生崩潰：令人怒不可言

為了節省防護裝備，Dirty Team醫生每收一個新症，便會一個人負責所有抽血和打「鹽水豆」等工作，因此每次所花時間，都比一般收症更長。Fion表示，有時一晚持續收症，不經不覺就到天光，差不多12個小時不吃不睡。

▲ Fion與一眾威院同事奮力工作。（圖片來源：中大醫學院Facebook）

然而，縱使是要不吃不睡，Fion認為情況沒有預期中壞，而且只要看到確診個案好轉，她的心情也會隨之變好。她分享曾有一宗嚴重個案，從深切治療部（ICU）轉回隔離病房留醫，起初病人精神渙散、疫勞又震騰騰，後來情況逐漸好轉，令Fion也不期然感到滿足開心：

佢會同你講：「我覺得今日好咗好多，我想食橙呀」，跟住再慢慢見佢一步一步又行到呀，又好精靈呀，會有一種開心。

當初選擇加入Dirty Team，Fion的原因其實也很簡單，只是希望能打好這場仗，沒有甚麼猶豫。而完成Dirty Team工作後，Fion僅希望可以與家人及男友，出去食餐飯就好足夠。

純粹覺得係有意義嘅事，想出一份力打呢場仗，想學多啲野。雖然話係Dirty Team，但有晒足夠保護裝備其實都好安全，冇咩猶豫。

更多Dirty Team醫生故事：

【齊心抗疫】內科醫生自願入Dirty Team 連續工作30小時不敢回家接觸親人

【抗疫英雄】Dirty Team醫生日帶兩雙鞋更換洗手40次 與媽媽最密切接觸僅是交收飯盒

責任編輯：李迦善

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx