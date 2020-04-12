【新冠肺炎】醫學會前會長蔡堅：私家醫生防護裝備不足　無政府協調如同孤兒

▲ 醫學會前會長蔡堅(左)指，港府沒有協調防護裝備，私家醫生如同孤兒。現任會長何仲平(右)。(資料圖片)

新冠肺炎全球疫情仍嚴峻，防護裝備仍是搶購的物資。醫學會前會長蔡堅今日(12日)一個電視節目表示，本港市面出售的口罩質素參差，部分來歷不明，政府亦沒有統籌口罩分配，令不少私家醫生抗拒為發燒的病人診症，甚至拒諸門外，令政府門診的壓力更大；如果政府不就防護裝備提供指引，私家醫生難以協助病毒檢測，形容私家醫生是「沒有母親理會的孤兒」。

蔡堅又擔心，由內地到港人士會觸發第三波爆發，認為要視乎港府的政治決定，若決定不正確，有機會出現爆發。

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醫管局港島東聯網總監陸志聰承認，購買N95口罩有困難，現時正全力尋找替代品，正提供部分替代品予醫護人員測試，強調替代品要接受嚴格的科學評估，亦要醫護人員接受才會採用。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日則在疫情記者會上表示，希望更多私家醫生參加檢測，增加本港的檢測量，因有不少確診個案是經私家醫生檢測找到。

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責任編輯：楊玉珠

