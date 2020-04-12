【出發無望】推99元華東團一開即成團　縱橫遊再改口取消所有旅行團至6月19日

▲ 縱橫遊取消所有旅行團至6月19日。

本港及內地疫情持續，政府呼籲市民暫勿外遊，平日也應減少外出及社交活動。疫情下幾乎所有旅行團都已叫停，近日有多間旅行社都計劃重啟內地旅行團，其中以縱橫遊的99元5日華東團，團費最低，更已有十多人報名，成團待出發。及至今日（12日）傍晚，縱橫遊指聽到市民的意見，決定以健康放首位，宣布取消所有旅行團至6月19日。

港府發出的內地入境人士檢疫令將於5月7日結束，現時仍未知道政府會否延長有關措施。多間旅行社已開始計劃重推內地旅行團，並以低價團費作招徠，其中以縱橫遊的99元五天華東團最低價。縱橫遊常務董事袁振寧表示，縱橫遊日前推出多條路線，包括北京、華東及桂林等目地的，其中以華東5天團最快成團，截至昨日已有十多人報名並已成團，形容是「可能是疫情後首個出發的旅行團」。

及至今日傍晚，縱橫遊於fb宣布，配會衞生署及各界的建議，將延長取消所有旅行團至6月19日。縱橫遊表示，感謝市民的聲音：

我們聽到了，了解及明白，我們亦剛聽到衛生署張竹君醫生的呼籲 5月都不建議外遊，所以將廣大市民的健康放首位，決定不再等政府回港的隔離措施是否會延長，自行率先決定將所有旅行團取消至6月19日 。

責任編輯：林卓昕