【許冠傑同舟共濟Online Concert】歌神Sam多年來用同一把結他　拆解許冠傑黑色結他背後意義

▲ 許冠傑所用結他有一個共同特色。

許冠傑今日在尖沙咀完成網上音樂會《2020許冠傑同舟共濟Online Concert》，阿Sam自彈自唱多首經典勵志金曲，為疫境中的港人打氣。網民在欣賞歌神演出之餘，亦留到到許冠傑拿著其中一把黑色結他，似是Sam多年來在不少演唱會上的同一把結他。

許冠傑在《同舟共濟Online Concert》以自彈自唱形式舉行，可見Sam在演出時共用了兩款結他，其中一把黑色結他，對許冠傑歌迷應不會陌生，因結他上貼上了Sam最喜歡的偶像貓王的兩張照片。

▲ 阿Sam抱心愛結他自彈自唱。（影片截圖）

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眾所周知，許冠傑在60年代就受西方文化薰陶，特別是搖滾音樂，除了深受披頭四（The Beatles）影響，許冠傑亦非常熱愛貓王皮禮士利。

許冠傑在成為歌手後，多度把貓王的金曲改編成中文版，如《咪當我老襯》（原曲：Baby I Don't Care）、《佛跳牆》（Don't be Cruel）等，許冠傑早年不少台風及造型，如黑色皮樓皮褲，都是參考自偶像貓王。

▲ 許冠傑在2007年在大球場舉辦音樂會。（東星圖片）

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阿Sam多年在在演唱會，經常拿著一把黑色結他，便貼上了貓王的貼紙，包括07年的大球場演唱會、12年的紅館演唱會，以至今次的網上音樂會，都是用同一枝黑色結他，相當易認。

▲ 阿Sam的其中一個偶像是貓王。（經濟日報圖片）

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許冠傑在90年退出樂壇，04年復出，之後舉行了多個演唱會，但都沒有推出現場影碟，原來亦跟貓王有關。據製作人蕭潮順稱：「他從來開騷都不出DVD，這是他風格，因他亦尊重偶像貓王，多年來唱片公司都沒有推出現場錄製的產品。」

▲ （左起）許冠武、許冠文、許冠傑及阿Sam長子許懷欣。（東星圖片）

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