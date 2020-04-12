【新冠肺炎】留家避疫　日本駐港總領事館推介免費欣賞歌舞伎經典劇目

▲ 日本駐港總領事館介紹港人可上網免費觀賞3月公演的歌舞伎經典劇目，當中更有櫻花場景。(資料圖片)

因新冠肺炎疫情，巿民要避免外出困在家，日本國駐港總領事館也在社交媒體Facebook指搜羅了一系列與日本相關、能夠在家中進行的活動，希望能夠陪伴港人一起度過在家時光。

日本駐港總領事館指，位於日本東京都的日本國立劇場因受新冠疫情影響，由2月尾起中止所有演出，故這次特別在無觀眾的安排下收錄了原本於3月公演的歌舞伎經典劇目「義経千本桜(Yoshitsune senbonzakura)」(中文譯名：義經千本櫻)，並將影片上載至官方Youtube頻道，供世界各地人士欣賞。

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領事館續介紹，「義経千本桜」以源平合戰後武將源義經逃離京都為開端，講述戰後平家武將及被捲入其中的人之故事。這次演出主要將原著的第二、三、四段分成三個劇目上演，精選了故事的重要情節。雖然這次未有提供字幕，但有興趣的意思也可以一睹歌舞伎華麗的舞台設計、服裝和化妝，還有三味線及太鼓等精彩的即場伴奏。

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影片將公開至4月30日（四），歡迎任何有興趣的人士進入收看：

◆劇目A（鳥居前・渡海屋・大物浦）

http://www.youtube.com/watch?v=az2wWl4AY9U

◆劇目B（椎の木・小金吾討死・鮓屋）

http://www.youtube.com/watch?v=W3X0oNmbl2g

◆劇目C（道行初音旅・河連法眼館）

http://www.youtube.com/watch?v=Xf2E4EGvzsg

劇目介紹：https://www.ntj.jac.go.jp/…/topics/kokuritsu/2019/4097.html（英文）

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責任編輯：楊玉珠