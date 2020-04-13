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【新冠肺炎】楊潤雄：4月24日如期開考DSE機會很高　

社會 10:25 2020/04/13

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熱門 消委會 許冠傑 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

楊潤雄表示，DSE仍然以4月24日開考為目標，在當日開考的機會很高。（資料圖片）

新冠肺炎疫情下，港府早前公布DSE中學文憑試筆試押後至4月24日開考，不少考生憂慮DSE能否如期開考。教育局局長楊潤雄表示，仍然以4月24日開考為目標，在當日開考的機會很高。

【新冠肺炎】文憑試如期舉行增傳播風險？　張竹君：若做足感染控制問題不大

楊潤雄今早（13日）在一個電台節目上表示，局方每日觀察疫情，近日確診數字下降，對如期開考有幫助，但這段時間仍要小心，疫情保持受控能夠方便文憑試開考。

他又稱，疫情變化很快、很突然，萬一確診數字在未來一周再次飆升，局方仍然要平衡考生的健康及考試的重要性，有機會需要再延遲考試。

疫情變數大學障DSE考生改變升學策略　同學：未必出國一動不如一靜

【DSE2020】文憑試4月24日開考成未知數　考生壓力爆煲︰令我對考試無信心

楊潤雄指，過去兩個月就考場安排已多次與考評局及學校商討，大部分考場各座位都盡量安排有1.8米的距離，亦會加開班房作試場，學生應考時要戴口罩，亦要量度體溫。同時由於口試已經取消，各考生在考試期間基本上無接觸，相信考場的環境安全。

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責任編輯：陳子謙

DSE 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 楊潤雄

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