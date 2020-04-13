【名牌抗疫】時裝國際品牌紛推時尚口罩　Dior+LV口罩設計一文盡覽

▲ 新冠肺炎疫情持續，不少國際時裝品牌都紛紛停下部分生產線改為生產口罩，同時間亦有時裝品牌推出以靚為本的口罩。

新冠肺炎疫情持續，刻下歐美更成了重災區，全球人士都為了購買口罩而忙過不停，有見及此，不少國際時裝品牌都紛紛停下部分生產線改為生產口罩，同時間亦有時裝品牌推出以靚為本的口罩，要大家在最艱難的時刻都不要忘記人類愛美的本性。

Dior

疫情期間，縱使Dior的老闆Bernard Arnault身家大縮水近3,000億美元，但國難當前，國民當然要出一點力，更何況是全球富豪之一，他早前就將集團旗下生產Dior香水的廠房，改為生產酒精搓手液送給當地醫院使用。

▲ Dior將Baby Dior的廠房暫停，改而生產口罩為當地的醫護人員提供口罩。（Dior instagram）

最近，他又再宣布將生產童裝的Baby Dior廠房改為生產口罩，果然身為大名鼎鼎的時裝屋，簡單地將口罩換上黑色橡筋，就已經非常有睇頭，可惜的是這些口罩同樣只為當地的醫護人員而設，有錢都買唔到。

Louis Vuitton

▲ 大家都希望得到這個LV口罩吧？原來是網友自製。（guillermol2g ig）

和Dior同一門下的Louis Vuitton又如何？品牌近日透露，將在法國16間皮革工廠中的12間重開，目的是為法國的養老院生產口罩。

▲ 真正的LV的口罩才是這樣。（圖片由LV提供）

此外，上星期亦加推將品牌位於法國Saint-FLorence、Saint-Donat等5個省份的工廠改為生產口罩，廠內300位資深工匠齊齊上陣，目的就只有一個就是生產口罩，與此同時，因為中國和韓國在此時對奢侈品市場開始有回升跡象，LV亦會好快恢復皮革製品的生產。

Yohji Yamamoto

雖然大家都買不到Dior和LV的口罩，但坊間亦有不少品牌在這期間「抽水」，就好像日本時裝大師Yohji Yamamoto，日前在品牌的官方網站推出鹿皮製可清洗的黑色口罩。

▲ 在網上有人質疑Yohji Yamamoto鹿皮口罩防痠程度。（圖片Yohji Yamamoto ig）

大師說翻查過往歷史，日本明治維新時期，在抗疫時大家都會戴上皮製的黑色口罩，所以參考文獻的資料而設計出這款口罩。

▲ Yohji Yamamoro鹿皮口罩，網上一推出，即日售罄。（圖片theshopyohjiyamamoto.com）

不過，在品牌官方instagram裏，有不少人留言懷疑這口罩的防疫性，品牌隨即在ig內加以說明，表示還是要配合標準的口罩方可預防疾病，但今日官方ig已刪去這段圖文。不過，售價約$830一個的真皮口罩，不消一天售罄卻是事實。

Chrome Hearts

▲ Chrome Hearts的口罩加上品牌商標，網民留言希望品牌不要做「人血饅頭」。（圖片Chrome Hearts ig）

不要以為生產口罩是大企業才可以做到，以設計限量銀器首飾和皮革而著名的Chrome Hearts，亦加入生產口罩大隊，將會生產一批口罩和防護衣以供大家防疫，品牌的支持者看見當然開心，但亦有網民在品牌的ig上留言希望口罩是捐贈給有需要的人士，而不是索價$250美元一個的「人血饅頭」。

▲ 商機處處，Winnie Couture為婚嫁而設的口罩。（圖片由Winnie Couture提供）

Winnie Couture

來自美國比華利山以生產婚紗的Winnie Couture，在這疫情下希望一對新人仍然可以以靚示人，於是推出了適合在婚禮時佩戴的口罩，在棉質面料製的口罩上縫上喱士和刺繡，當中會抽出售出口罩所售得的20%捐贈作為防疫用途，雖然這設計遭大家懷疑防疫指數有多高，但作為開拓商機的一種，值得稱讚。

記者：何偉雄