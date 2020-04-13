【英國疫情】英國逾1萬人死亡屍袋不足　遺體僅用床單包裹殯儀業憂傳染風險

▲ 英國8.5萬人確診逾萬人死亡，屍袋不足只能用床單包裹遺體。

新冠肺炎疫情肆虐全球，英國確診個案累計突破8.5萬宗，逾1萬人死亡，對當地醫療系統造成極大壓力，出現物資不足和人手短缺的問題。有醫院更因為屍袋不夠用，要直接用床單包裹遺體，引起殯儀業界擔憂，搬運屍體過程中會受到感染。

根據英國《每日郵報》及《太陽報》報道，倫敦北部一名殯儀館員工目睹到有新冠肺炎患者遺體被床單包裹的情況，他表示，

死者被送來時只包裹著床單，沒有屍袋，這不是開玩笑的，我去了幾家醫院，事實和數據都證明NHS（National Health Service，英國國民保健署）已經沒有屍袋了。

報道指，屍袋短缺的問題在倫敦最為嚴重，且現象已蔓延到英國各地。有殯儀業界人士透露，當地一個主要供應商已經沒有存貨。

屍袋短缺亦引發殯儀業界的擔憂。當地的殯葬業管理諮詢小組（DMAG）引用世界衛生組織（WHO）聲明指，病毒可能在冷藏環境下存活48至72小時甚至更久。不少負責搬運屍體的員工擔心會受到感染，他們在搬運新冠肺炎患者遺體後感到困擾和焦慮。

亦有殯儀館館長透露，已有兩家倫敦醫院向他求助，他表示會盡力提供協助，但指不想拿的員工的性命冒險，

我們同樣也需要資源，我們接到每個工作時都必須把死者當成是新冠肺炎患者，所以每具屍體都要以屍袋搬運。

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責任編輯：羅嘉欣