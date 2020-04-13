【4月13日口罩供應】最齊連鎖店免炒價口罩+網店+小店+超市+良心免費派口罩搓手液詳情【持續更新】

▲ 4月13日口罩及消毒用品供應。

新冠肺炎疫情持續擴散，全球口罩供應緊張。TOPick搜羅了周一（13日）派發口罩及搓手液的商戶或組織供大家參考。

HKTVmall4月13日至4月19日預售口罩

HKTVmall於今日（13日），以隨機抽出3,000人購買口罩，將以「先登記抽籤，中籤後購買」形式開賣口罩，中籤者須成為HKTVmall會員。

【口罩供應】BFE+PFE+VFE≧98% HKTVmall 4月13日預售口罩3個購買步驟

MY BOAT送口罩予年青人

MY BOAT舉行「你捐口罩 我請食飯」活動，今天下午三時至六時送口罩予年青人。

地址：九龍觀塘駿業街64號南益商業中心6樓C室

YAHOO派5,000個日本女性/中童口罩

YAHOO今日下午3時派5,000個日本女性/中童口罩，每個會員帳戶只可換領１份，每份5個口罩，名額共1,000人。 口罩規格為5個獨立包裝日本呼吸快適口罩 (PFE、BFE、VFE: 99%)，女性／中童尺寸。

大家可以下載手機應用程式 YAHOO APP 換領，手機認證步驟即睇：http://bit.ly/2IGXqvs

責任編輯：王芷瑩