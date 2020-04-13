【疫境求生】航班大減放無薪假手停口停　飛機工程師轉行洗冷氣：生活總有高有低

▲ 泰國一名飛機工程師因受肺炎影響被迫放無薪假，為養妻活兒轉行洗冷氣。

新冠肺炎影響全球，多國實施封城，旅遊業、航空業首當其衝備受打擊，不少公司為減少開支，著員工放無薪假。泰國一名原本月入10萬泰銖（約2.3萬港幣）的飛機工程師，因早前突然被公司要求放無薪假，收入頓時歸零，身為家庭經濟支柱的他不知如何是好。但為了養妻活兒，他重新振作轉行洗冷氣，雖然收入大減，但他仍樂觀面對未來的挑戰。

泰國一名大學老師早前在Facebook分享，提到自己的朋友Khun Chutipong原本是月入10萬泰銖的飛機工程師，可是疫情影響導致航空業需求萎縮，航空公司收入劇減，為了節省開支，公司要求他停薪留職，身為家庭經濟支柱的他，因收入突歸零而感到憂慮，

當公司宣布放無薪假的時候，我完全不知所措，突然收入歸零，但家裡的支出依舊，我應該去哪裡賺錢養家？

兒子是爸爸的支柱

Khun Chutipong的壓力頓時爆煲，但每當看見兒子時就充滿能量，「好大壓力，但為了家人只能堅持，我要做可以賺錢的事情。」面對這種突發情況，他開始打散工，嘗試過餐飲業、的士司機及外賣員等等工作後，他發現完全不適合自己。

靈機一觸轉變成洗冷氣機師傅

有一天，他與朋友聊天時突然靈機一觸，想到泰國天氣炎熱，家家戶戶都裝有冷氣，卻苦於不懂清洗，有著機械與空氣淨化專業知識的他，決定與朋友在停薪期間轉行洗冷氣機，靠一技之長賺錢。

於是，他與朋友借機器後開始挨家挨戶叩門，以低於市價的收費替人清洗冷氣，每部冷氣機僅收350泰銖（約87元港幣），如果家中有多於一部冷氣機要清潔，還可優惠50泰銖（約12.5元港幣）。

收入雖少 但心裡滿足

二人平均每日可清洗6部冷氣機，扣除成本後每人一個月可獲約2萬元泰銖（約4,723港元）。然而，他為了增加收入，現在每天6時開始工作，每天清洗10部冷氣機，因今次疫情Khun Chutipong有不少體會，

儘管之前薪水很高，但事情就是發生了，我們要去面對。生活總會有高有低， 沒有甚麼是必然的。無錢其實不是問題，但缺少智慧，不會轉彎，就是大問題了。

他鼓勵大家要有勇氣走出困局。

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責任編輯：王明芳