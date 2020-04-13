【港產口罩供應】BFE+PFE逾99%　愛的家4月13日預售高級防護版S99口罩【附預購攻略】

▲ 愛的家今日（13日）下午3時預售新款口罩。

新冠肺炎疫情持續，本地口罩生產商冒起。香港品牌口罩「愛的家Family Mask」，將推出S99口罩，除了BFE及PFE過濾率超過99%，舒適及貼服性也提高了，將於今日（13日）起接受網上預售。

S99口罩今日預售

愛的家昨晚（12日）在Facebook宣布，即將推出全新升級S99日韓設計3層口罩，沿用BFE、PFE>99%的高過濾效能物料製造，舒適及貼服性全面升級，同時有效減輕佩戴眼鏡出現霧氣的問題。

愛的家表示S99口罩將於今日（13日）下午3時起於網上預售，大家可在官方網頁即時登記成為會員及預訂口罩，產品數量有限，售完即止。

速購攻略

1. S99口罩價格(每盒30個，尺寸為175 mm x 95 mm的成人口罩) ，可選以下三個套餐：

1盒裝售價$108，需另行承擔運費

4盒裝售價$432，可獲免除運費

8盒裝優惠價$828，可獲免除運費

購買流程

1. 登入登記網址：https://www.shopfamilymask.com

2. 選擇所需套餐，每人最多只可購買三個套餐一次

3. 登記成為會員，填寫收貨人資料、地址及送貨方式

4. 通過Payme、Apple Pay或信用卡付款

5. 成功購買口罩的人士將會收到確認電郵，亦可登入愛的家帳戶，直接在網站查詢訂單狀況

6. 貨品會自五月初開始，按認購先後次序陸續寄出

醫護$1購買1個口罩

早前，愛的家為支持醫護人員，推出醫護可享$1購買1個口罩優惠，登記期限為即日起至4月17號（星期五）晚上11時59分截止。

詳情即睇：【口罩供應】PFE+BFE超過99% 愛的家口罩1元1個向醫護發售【附購買詳情】

口罩通過測試

據「愛的家Family Mask」表示，他們已取得國際級檢測機構SGS驗證，所生產的口罩亦已通過「衞生測試」及「過濾效能」測試，當中PFE（Particle Filtration Efficiency 微粒子過濾效率）、BFE（Bacterial Filtration Efficiency 細菌過濾效率）的過濾效能亦超過99%，可有效抵擋病毒。

日產400萬個口罩

口罩廠房設於深圳，口罩原材料亦來自內地，現時有10條口罩生產線，24小時全自動化生產，月底將增至12條生產線，屆時日產合共高達400萬個口罩。

愛的家除了把口罩供應給藥房及網上零售，也會供應飲食、旅遊業等業界機構，並每月捐贈口罩予保良局。

責任編輯：王芷瑩