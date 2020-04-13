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【港產口罩供應】BFE+PFE過濾率逾99%+貼服性高　愛的家4月13日預售S99口罩【附預購詳情】

精明消費 11:08 2020/04/13

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熱門 消委會 許冠傑 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

愛的家今日（13日）預售新款口罩。（圖片來源：愛的家Facebook）

新冠肺炎疫情持續，本地口罩生產商冒起。香港品牌口罩「愛的家Family Mask」，將推出S99口罩，除了BFE及PFE過濾率超過99%，舒適及貼服性也提高了，將於今日（13日）起接受網上預售。

S99口罩今日預售

愛的家昨晚（12日）在Facebook宣布，即將推出全新升級S99日韓設計3層口罩，沿用BFE、PFE>99%的高過濾效能物料製造，舒適及貼服性全面升級，同時有效減輕佩戴眼鏡出現霧氣的問題。

愛的家表示S99口罩將於今日（13日）起於網上預售，有關最新詳情，會在Facebook公佈。

醫護$1購買1個口罩

早前，愛的家為支持醫護人員，推出醫護可享$1購買1個口罩優惠，登記期限為即日起至4月17號（星期五）晚上11時59分截止。

詳情即睇：【口罩供應】PFE+BFE超過99% 　愛的家口罩1元1個向醫護發售【附購買詳情】

口罩通過測試

據「愛的家Family Mask」表示，他們已取得國際級檢測機構SGS驗證，所生產的口罩亦已通過「衞生測試」及「過濾效能」測試，當中PFE（Particle Filtration Efficiency 微粒子過濾效率）、BFE（Bacterial Filtration Efficiency 細菌過濾效率）的過濾效能亦超過99%，可有效抵擋病毒。

日產400萬個口罩

口罩廠房設於深圳，口罩原材料亦來自內地，現時有10條口罩生產線，24小時全自動化生產，月底將增至12條生產線，屆時日產合共高達400萬個口罩。

愛的家除了把口罩供應給藥房及網上零售，也會供應飲食、旅遊業等業界機構，並每月捐贈口罩予保良局。

責任編輯：王芷瑩

新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 口罩

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