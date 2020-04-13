【專一歌神】18歲每日寫一封情書俘虜芳心　許冠傑夫婦甜蜜相戀半世紀三代同堂

▲ 專一許冠傑與太太相戀半世紀，每日一情書成功抱得美人歸。

歌神許冠傑（Sam Hui）於60年代出道，以高大威猛的外型、源源不絕的才華風靡一代少女，惟獨歌神獨愛一人。Sam與混血兒太太Rebecca Fleming（Rebu）在一次演出時認識後火速相戀，後來二人分隔異地，情深的歌神每日越洋寄去情書，最終打破地域的界限，把愛人娶到香港，至今相戀50年，雖然兒孫滿堂，但二人仍然恩愛如昔。

許冠傑於1960年代已經開始與朋友組成樂隊，在酒吧、酒店、夜總會等地表演，1966年、只得18歲的阿Sam於麗晶酒店表演時，邂逅來港渡假的美菲混血兒Rebecca Fleming（Rebu），二人一見如故，極速墮入愛河。

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▲ 阿Sam曾經分享1970年與Rebu首次到迪士尼拍拖的合照。（Facebook圖片）

Rebu後來家鄉美國，地域上的距離未有成為這段愛情的限制。熱情如火的Sam每日為Rebu撰寫情書，他笑指因為當年的長途電話費昂貴又麻煩，每星期只能跟對方通話一次，所以只好以洋洋灑灑的情書向愛人表達愛意。

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▲ 阿Sam經常毫不吝嗇，在演唱會上分享與家人的溫馨時刻。（Facebook圖片）

阿Sam更把情話化成歌詞，把「Long D」（速距離戀愛）令戀人輾轉反側的感覺創作成歌曲「印象」，於二人結婚當年更為太太創作了歌曲「A carnation for Rebu」，甜蜜滿瀉。

▲ 日前阿Sam舉行的「同舟共濟Online Concert」，太太亦有撐場。（Facebook圖片）

然而阿Sam除了向Rebu寫信，還發動「外父攻勢」。當年還在香港大學修讀心理學的阿Sam，趁暑假飛到美國，與Rebu及其家人相處了3個月，回港後阿Sam想要結束這段遠距離戀愛，於是向Rebu的爸爸寄信，希望對方把女兒托付予自己：「我們分隔兩地，覺得唯一能夠長期見面的方法就是住在一起，所以決定早婚。」

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▲ 照片中一家九口連同今年初出生的孫女，一家十口非常熱鬧。（Facebook圖片）

甚得Rebu家人喜愛的阿Sam得到外父首肯，在他大學畢業那年便舉行婚禮把太太娶來香港，當年亦是阿Sam人氣開始急升的時候，但他未理所謂偶像包袱，但公開戀情及婚事此舉並未影響他的事業，反而獲得更多粉絲的支持。

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▲ 1990年代的一家四口合照。（Facebook圖片）

阿Sam與Rebu結婚後五年誕下長子許懷欣（Ryan），再過兩年後誕下次子許懷谷，兩子都遺傳了爸爸的音樂細胞，試過多次三父子同台演出。兩位愛子早已成家，近年更分別誕下雙胞胎以及一對子女，一家十口三代同堂溫馨非常。

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▲ 一對兒子經常隨阿Sam同台演出。（Facebook圖片）

阿Sam與Rebu於明年將迎來結婚50周年，其實早於四年前，一家人已經舉行了派對，為慶祝二人相戀50年，派對廣邀親朋好友，席間不時親吻放閃，多年來恩愛如昔。

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