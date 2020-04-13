【2020DSE】青年團體安排YouTuber為考生打氣　分享考試前養生及睡得好貼士【內附詳情】

▲ 中華基督教青年會4月開辦開多場「齊上齊樂 - 陪你DSE系列」和考生Chat打氣活動。

新冠肺炎疫情下，今年DSE考生面對考期一再延期，感到無奈和忐忑不安，同學面對考期仍有變數下，身心靈都需要支援；香港中華基督教青年會4月開辦開多場【齊上齊樂 - 陪你DSE系列】和考生Chat打氣活動，包括由中醫分享考前養生之道及睡好些技巧，並在考期前一日由神秘YouTuber與同學busking，讓考生放鬆一下。

▲ 下周便是衝刺周，有過來人大學生提醒考生，不必在這段時間太過拼命溫。(圖：pixabay))

名為「齊上齊樂 - 陪你DSE系列」是為今屆應屆考生打氣設計，主題圍繞考生身心靈需要，早前完成的第一場，一班香港中華基督教青年會的學校社工連同一班大學生，便跟DSE考生暢談試前準備及即場解決方法。

香港中華基督教青年會學校社工部註冊社工袁淑儀指出，今屆同學因疫情不能有模擬考試、沒有「Last day」，考生倚靠補習，對考生有不少影響；現在考生在家溫習，不能到自修室，若家居環境嘈雜，他們也難以集中精神溫習，令他們有壓力。

另外，考生也反映，對上一次延期通知期太短及倉促，打亂了學習計劃，故感到無適從、憤怒、擔心和迷茫，即使現在的考期，也有未知數，故在在影響考生心理狀態。而他們有提到最不想的情況是到最後要取消DSE，令他們失去動機和期望，去了在試場發揮自己的機會，始終DSE是一場重要的試。

同學提到他們面對試期一變再變，由開始的一股作氣，卻一再停頓，會有很大無力感。加上他們也擔心在試場受感染，故是面對考試壓加和健康上的雙重壓力。

▲ 考期臨近，考生切要注意保持心境的平和以平常心面對，作息定時。(圖：pixabay)

會方因應考生壓力，現正計劃出一本以抗逆停課的家長通訊，藉這段時間建立深厚的親子關係，鼓勵家長以因應考生需要，以愛之語言增進關係。她解釋，現時考生需要肯定的言詞，例如：我見到你已經很努力，我們是你最強後盾。你溫了一天，累便休息一會兒吧！並觀察小朋友心情，去拍拍他膊頭，不須太多說教。

不需要問他們太多問題，簡單動作已可表達關心，除了在說話上多站在考生處境、作出肯定。家長以實際行動表達，如煮一些子女喜愛的食物，也可寫一張打氣卡，本身也已是一種支持；再者，給他們按按摩，讓他們感受到父母的陪伴和支持！

她強調，下周便是衝刺周，有過來人大學生提醒考生，不必在這段時間仍拼命溫，反而迫自己太緊會影響精神狀態，切要注意保持心境的平和以平常心面對，以及作息定時。

會方有推廣「mindfulness」，建議同學一早起床，檢視自己情緒，感受自己情緒，留意當下的感覺，也有助他們保持心境開朗和容易入睡。

「齊上齊樂 - 陪你DSE系列」和你Chat活動：

1.大學生和你Chat x 中醫YouTuber和你斟

主持：YouTuber中醫曼筆

內容：與你談談應考前養生之道/睡好啲技巧

日期：4月16日 (四)

2.YouTuber 和你唱 - YouTuber 為你打打氣

內容：由神秘YouTuber與同學busking

暫定日期：4月23日 (四)

活動詳情請參閱google form表格內容。

活動須預先登記，費用全免，名額有限，先到先得。凡參與2次活動可獲打氣禮物一份。

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記者：胡麗珊