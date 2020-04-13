【新冠肺炎】何栢良警告市民勿幻想病毒到夏天會熱死　料未來3個月不用考慮到外地旅遊

▲ 何栢良表示，新加坡大幅新增本地感染確診個案，說明疫情可在短時間內變化快。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，新加坡昨日（12日）大幅新增233宗確診個案，全屬本地感染，說明疫情可在短時間內變化快，出現社區大爆發。他說，新加坡現時氣溫達30度，相等於香港的夏天，他警告本港市民不要再有任何幻想，以為病毒到夏天就會熱死。

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何栢良今早（13日）在電台節目表示，近日確診個案下跌，其中本地感染個案方面，過去幾日只有單位數，是因為在公眾假期進行的病毒檢測大約只有400個，較平日的1,000個為少，因此有待假期過後一星期，才反映假期有沒有本地傳播。他呼籲市民繼續保持高度戒備，要戴口罩和保持社交距離。

他續指，要連續28日無出現本地感染個案疫情才算受控，因此在未有證據證明本地傳播鏈已中斷前，當局不宜放寬限聚令或關閉社交場所等措施。他提醒市民即使假日外出郊遊，也應留意社交距離和戴上口罩。

何栢良在另一個電台節目表示，到6月，甚至7、8月仍未適合到海外旅遊，因歐美多地剛落實封城措施，而疫情亦較內地湖北省武漢市嚴重，根據湖北省須經歴2個多月才可解封的經驗，預期未來3個月都不用考慮到外地旅遊，直言「成個暑假都唔使諗」；至於內地方面，由於邊境措施嚴厲，若港人前往內地非高危地區，或許到7月才可考慮。

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至於中學文憑試在4月尾開考是否安全，何栢良認為，要視乎未來10日本地有否出現源頭不明或新組群的感染個案，如果沒有出現，文憑試如期開考是安全，但當局應該研究更多安全措施，包括開設特定試場，讓體溫檢測出有誤差的考生使用。

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記者：陳子謙