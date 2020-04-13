【疫情減壓】日本超療癒植物園星巴克   300種藤蔓花草圍繞Starbucks

▲ 星巴克咖啡在大型溫室植物園「HANA．BIYORI」內，還有透光玻璃採光度十足。（相片來源︰yomiuriland）

全球星巴克咖啡（Starbucks）其實可以各具特色，如在台北有由老屋打造，東京中目黑的Starbucks Reserve Roastery更由名建築師隈研吾操刀。最近在東京讀賣樂園也新開了星巴克，坐落在樂園旁的大型溫室植物園「HANA．BIYORI」內，滿是綠意兼格型十足。

▲ 讀賣樂園內的星巴克咖啡，在一片草地之上。（相片來源︰yomiuriland）

讀賣樂園也是許多旅客的景點，春能賞櫻、夏可玩水，一年四季都相當適合旅人們前來。這間座落在樂園內植物園的星巴克，由日本知名花店和咖啡設計空間設計團隊「parkERs」所打造，佔地共1,500平方公尺，由大片的通透溫室玻璃構成四周牆面，溫暖的陽光會透過玻璃撒落整個空間。

▲ 最新的星巴克咖啡坐落在樂園旁的大型溫室植物園「HANA．BIYORI」內，還有水族箱可欣賞熱帶魚。（相片來源︰yomiuriland）

這星巴克以「New Life style with coffee」為概念，搭配植物園的主題風格，讓整間門市充滿著陽光、綠意以及花朵芬芳，就連店招牌也是首次採用園藝的方式呈現。

▲ 溫室植物園「HANA．BIYORI」內有各式垂吊的植物，打卡一流。（相片來源︰yomiuriland）

春天來時，「HANA•BIYORI」還有多式的花草植物，包含秋海棠、矮牽牛、天竺葵以及風鈴草等。除了花草植物之外，還可以看到可愛的小爪水獺住在這裏，以及與一旁養滿沖繩魚及珊瑚的水族牆相映成趣園區，嘆咖啡的體驗絶對獨特。

▲ 除了各式植物，這裏還有小爪水獺可欣賞。（相片來源︰yomiuriland）

另外，入夜後「HANA・BIYORI」便會啟動數位投影機，為溫室換上如萬花筒般的夢幻新裝，將花草植物與數位投影相結合，成為讀賣樂園的一大看點。雖然因新冠肺炎關係暫時休園，但不妨下次去東京逛逛 !

HANA・BIYORI 溫室植物園

地址：東京都稲城市矢野口4015-1

入園費︰成人1200日元（86港元），小童800日元（57港元）

營業時間︰930am至5pm

記者︰司徒家傑