【恐怖燒傷】手持酒精搓手液靠近火源　3歲幼童引火自焚全身嚴重燒傷

▲ 印尼一名幼童手持酒精搓手液靠近火源時，引火自焚致嚴重燒傷。

酒精搓手液含高濃度酒精，不小心靠近火源易生意外！印尼發生一宗小童因酒精搓手液引起自焚慘劇，一名3歲幼童手持一支酒精搓手液，靠近正焚燒的垃圾時引火上身，慘遭嚴重燒傷。家人緊急將幼童送院時，醫院以院內有新冠肺炎患者為由拒收，被轉送另一家醫院接受治療。

綜合印尼傳媒報道，一名印尼女網民將幼童燒傷的事件在facebook發布，希望為幼童及家人籌募醫藥費。她指出一名叫Ganjar的3歲幼童，日前拿著盛一支載酒精搓手液的瓶子，行近屋企附近一處正焚燒垃圾的火源時，猛火突然撲向幼童的身上焚燒，臉部和身體慘遭燒傷。

醫院有新冠肺炎患者一度拒收

家人發現後，將幼童緊急送往附近醫院，但醫院以院內有新冠肺炎患者為由，拒絕接收幼童，隨即將幼童轉送到另一家醫院接受治療。

印尼新冠肺炎疫情已超過4,200宗，逾370人死亡，為當地醫療造成嚴重負擔。目前印尼正處在封城狀態，令出城到一個泳池做看更的幼童爸爸，無法回到家照顧孩子，只有媽媽負責照顧。

據女網民稱，幼童爸爸在當地泳池工作了2個月，收入微薄。幼童目前尚要2,100萬印尼盾（約1萬港元）手術費，希望網民能伸出援手，協助幼童度過難關。

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醫生︰用酒精搓手液後遠離火種

香港皮膚科專科醫生陳厚毅就使用酒精搓手液事宜曾表示，酒精搓手液屬易燃品，一般醫學研究顯示，起碼60至80%酒精搓手液才有消毒效果，相對比較易燃。有些產品如果成分再高些，易燃機會再大些。

至於使用酒精搓手液後，要相隔多久才能接觸明火，陳醫生指一般鼓勵待雙手完全乾涸，在手掌、手背、手指尖等7個地方搓約20秒已乾透。如果完全乾透，大部分酒精已揮發，易燃機會會減低。一般來說，建議待完全乾透，數十秒後才接觸明火。

陳醫生續稱，用酒精搓手液後接近火源，始終也會增加燒傷機會。有時亦有機會出現「走火」情形，導致燒傷。所以用酒精搓手液後，最好盡量遠離火種，減低燒傷情形出現。

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責任編輯︰林綺玲