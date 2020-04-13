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【緣盡則散】將「歌神」許冠傑視為王子　黎彼得自喻乞丐：兩個世界的人走在一起很過癮

娛樂 12:58 2020/04/13

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熱門 消委會 許冠傑 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

許冠傑跟黎彼得合作七年後拆夥。

許冠傑（阿Sam）在4月12日舉行《2020許冠傑同舟共濟Online Concert》，於疫情嚴峻下為港人打氣，阿Sam唱盡《世事如棋》、《浪子心聲》及《半斤八兩》等經典金曲。回想七、八十年代，阿Sam跟著名填詞人黎彼得合作無間，創作不少經典金曲，這對絕配曲詞組合將民生疾苦寫進歌詞內，留下了港人的集體回憶。惟輿論壓力拆散了這對合作7年的夥伴，黎彼得曾說：「正如佛家所說，緣來就聚，緣盡就散。」

有「鬼馬填詞人」之稱的黎彼得創作逾200首作品，當中跟許冠傑合作一批充滿哲理的金曲，更是港人的寫照。說到二人的源淵，歌神許冠傑可說是黎彼得的伯樂，某次於酒樓用膳時，朋友介紹阿Sam給黎彼得認識，阿Sam很欣賞黎彼得寫的專欄《柴可夫司機手記》，加上他想找一位更草根的人合作寫詞，二人一見如故，黎彼得更由此加入填詞界。

【許冠傑同舟共濟Online Concert】阿Sam與歌迷大合唱　歌神壓軸唱同舟共濟+滄海一聲笑

黎彼待細訴跟許冠傑的合作往事。(經濟日報圖片)

對於獲得許冠傑、張國榮等天王巨星賞識，黎彼得曾於Topick訪問內透露特別感受：「有聽過《乞兒與王子》這童話嗎？乞兒跟王子是兩個世界的人，當時阿Sam已好紅，是個王子，而我只是個乞丐，但兩個世界的人走在一起又很過癮，人生就是那麼有趣，無需理會貧或富，活在當下便可。」

於七、八十年代，黎彼得跟許冠傑成為最佳曲詞組合，由1976年的《半斤八兩》專輯，至1982年的《難忘你·紙船》，二人共合作7張專輯，將民間疾苦寫進歌詞內，如《加價熱潮》、《麻雀耍樂》。

歌神許冠傑是黎彼得伯樂。 （被訪者提供）

說到二人合作的第一首作品《浪子心聲》，黎彼得看到廟街睇相佬「命裏有時終須有，命裏無時莫強求」兩句而得到靈感，最終由他填上歌詞，再由阿Sam譜上樂曲。其後阿Sam還介紹黎彼得給劉天賜認識，賜官看中他幽默風格，聘他入《歡樂今宵》度gag。

許冠傑不少金曲令人難忘。

不過黎彼得跟阿Sam合作為時7年，最後卻拆夥，之後黎彼得淡出填詞界，其後為溫拿填詞。說到跟阿Sam拆夥，黎彼得曾於訪問中解釋：

如佛家所說，緣來就聚，緣盡就散，就算如夫婦都好，無論多愛對方都沒用，去到某個位要分開就分開。

【一代詞王】小五輟學靠自學中文成填詞人 　黎彼得嘗盡世態炎涼早悟人生

許冠傑昨日舉行網上演唱會，為港人打氣。（影片截圖）

至於拆夥原因，黎彼得說是輿論壓力，他說：「阮玲玉點死?是因為輿論吧，輿論壓力好大，阿Sam的港大同學跟他說：『你都不打麻雀，《打雀英雄傳》怎會是你寫？一定是黎彼得寫啦。』。看唱片封套，原來是阿sam個名行先，那怎樣計數？原來無得去計，我跟阿sam亦不計較這些。不過好多輿論壓力給予阿sam，阿sam就說不如分開出名。」

所以合作到第七張專輯，黎、許二人已不再「聯名」填詞，不過另一問題又隨之而來，「DJ打歌一定是播阿Sam那一首，又怎會播黎彼得那首，接而連三的問題令我們決定分開，一分開就聚不回，人生便是這樣。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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