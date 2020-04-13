【抗疫疲勞】復活節西環碼頭人頭湧湧睇日落　張竹君：外出遊玩或掀另一波疫情

▲ 復活節「抗疫疲勞」盡現，西環碼頭人頭湧湧睇日落打卡。

復活節連續4日長假，雖然專家及醫護都呼籲市民留守在家抗疫，但仍然有不少市民終於抵受不住「抗疫疲勞」，不論市區或郊外都人頭湧湧，人稱Instagram Pier的西環碼頭更有大量市民聚集欣賞日落，部分人士甚至不戴上口罩，防疫意識相當差！

大量人群集西環碼頭睇日落

有網民在Facebook群組「西環變幻時」上載相片，昨日（12日）有大批市民在「Instagram Pier」之稱的西區公眾貨物裝卸區睇日落的情況。靚日落本是重點，但引起網民關注的卻是碼頭上人山人海的情況。有目擊者更指，碼頭上的人流的密集程度猶如螞蟻一樣，絕對達不到安全的社交距離的標準。

▲ 由遠處望過去，碼頭上人流非常多。（圖片來源：Kam Fai Lee @‎ 西環變幻時 Facebook）

由照片可見，大約有近百人站在碼頭睇日落，部分人士更為了打卡除去口罩，引起網民批評。有人直指在疫情下仍四處外出打卡，疫病只會永無休止，更認為他們「唔見棺材唔流眼淚」。亦有人覺得人數太多，即使戴上口罩也未必有用，擔心會變「西環碼頭感染群組」。

另外亦有網民提醒市民，雖然知道大家已留在家中抗疫很長時間，但前線醫護人員仍在辛苦打仗中，希望市民能夠繼續堅持。

張竹君：不排除或有另一波疫情

雖然本港4月12日的確診個案回落到只有4宗，但衞生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會上表示，現時個案是反映1至2星期前的情況，因當中有7至10日的潛伏期。而近日復活節期間，不少巿民外出遊玩，如有感染則要1至2星期後才會浮現，不排除或有另一波疫情出現。

雖然有旅行社有意推出五月的內地團，張竹君指以現時疫情，仍不適合外遊。

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責任編輯：羅嘉欣