【新冠肺炎】中風患者補頭骨手術苦等3個月仍遙遙無期　病人組織促醫管局交代重啟非緊急服務優次

▲ 有病人去年12月因中風出現爆腦血管問題，須入瑪嘉烈醫院接受治療，其後獲安排接受重置頭骨手術。（資料圖片）

受新冠疫情影響下，醫管局自2月起大幅削減非緊急服務，以集中資源應對疫情，有病人的丈夫表示，妻子因腦血管問題須接受重置頭骨手術，但相隔3個多月手術仍遙遙無期。有病人組織認為，疫情是一場馬拉松式的持久戰，希望醫管局逐步恢復非緊急服務，若人手上未能應付，建議與私營醫療機構合作。

病人家屬許先生今早（13日）在電台節目表示，其妻子去年12月因中風出現爆腦血管問題，須入瑪嘉烈醫院接受治療，其後獲安排接受重置頭骨手術。他表示，醫院於1月時提及2月3日有空檔，但當時碰上醫護罷工，所以需要延期，現時由於疫情需再度押後，手術仍遙遙無期。

許先生稱，目前或已不能裝回原有頭骨，需裝人造頭骨，早前他曾向主診醫生反映，能否讓太太轉到私家醫院進行手術，騰空公立醫院壓力，惟目前仍未獲回覆。

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關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌表示，1月開始陸續收到病人求助和查詢，表示需要延遲進行一些非緊急服務，包括專科覆診、內窺鏡檢查等；有病人獲通知要延期1至2個月，但有病人卻不知道要延期多長時間。

彭鴻昌又說，疫情爆發初期，市民理解因院內感染控制需要，暫停一些非緊急服務，集中資源抗疫，但現時預計疫情會持續一段長時間，是一場馬拉松式的持久戰，認同醫管局要逐步恢復非緊急服務，但局方要進一步交代優先次序，亦應研究與私營醫療機構合作。

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記者：陳子謙