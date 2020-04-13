【第二輪防疫抗疫基金】派對場地業界批未能受惠抗疫基金　稱若疫情持續或有9成場地需結業

▲ 香港派對場地協會會長林漢然表示，第二輪防疫抗疫基金措施未能惠及業界。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續肆虐，港府早前公布多項措施，支援受疫情影響的行業。香港派對場地協會會長林漢然表示，第二輪防疫抗疫基金措施未能惠及業界，對此感到失望，又估計若疫情持續，或有高達9成派對場地需結業。

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林漢然今早（13日）在港台節目訪問時表示，行業在社會運動已經受影響，疫情下生意再遭重創，特別是發生在派對房間的「打邊爐家族」群組爆發後，部分地區的場地生意大跌9成。

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他續指，政府其後勒令有關場所需要關閉，又表明會幫助受影響行業，但推出第二輪防疫抗疫措施時，卻未如其他停業的處所，無為業界提供特定支援，形容是不公平。

對於政務司司長張建宗表示，9成派對場地持食肆牌，因此包含於抗疫基金資助範圍，林漢然批評說法不符行業實況，指9成9的派對場地並無食肆牌，只是租出場地，反映對方「十分離地」。

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林漢然表示，行業最大開支來自租金，不少員工均是兼職，即使受惠於第二輪措施中的工資補貼，最多只能幫補員工生活費，但不能支援租金支出。

健身搏擊運動業界大聯盟召集人柯尊鼎認為，政府在第二輪措施為健身中心營運者提供10萬元資助，是低估業界的租金開支，大規模健身中心的租金可達數10萬。

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責任編輯：陳子謙