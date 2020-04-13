【沉重負擔】美國無醫保確診或日花數千美金 醫護揭患者最後遺言：誰付醫療費？

▲ 美國醫護再揭疫情下的悲哀，病人在生死關頭還擔心財務問題。

新冠肺炎疫情肆虐全球，美國確診個案已突破56萬宗，死亡數字多達2萬人。紐約一名醫護近日近日於網上分享疫情下的殘酷現實，一名患者在即將插喉接駁呼吸機之際，向醫護詢問「誰為醫療費埋單」，他感嘆如今人們在生死關頭還擔心財務問題，是他在工作生涯中，目睹過最悲哀的事。

紐約一名註冊麻醉科護士史密斯（Derrick Smith）有份在前線照顧新冠肺炎患者，他日前在Facebook發文分享一個心酸見聞，一名重症病人出現呼吸困難的情況，在被告知要插喉駁上呼吸機後，隨即向身旁的醫護詢問，「誰幫我付醫療費用？」

史密斯和同事都知道，一旦病人使用呼吸機後，很大機會無法復原，因此他們致電了病人的妻子，讓他們作最後通話。他形容，這是他在12年的工作生涯中，見過最糟糕的情況。他接受CNN訪問時亦表示，患者呼吸和說話都有困難。

我感到非常悲傷，也很恐懼，他在生死關頭之際，最擔心的卻是財務問題。

史密斯感嘆當地醫療系統的失敗，他表示，新冠肺炎已在世界各地蔓延，影響至少194個國家，各國對這種大流行的控制程度存在明顯差異，擁有醫療保健系統的國家，能更好地協調應對措施。

此外，Kaiser Family Foundation的數據顯示，2018年將近1,800萬美國人沒有醫療保險，由於美國的醫療費用高昂，沒有購買醫保的人恐怕難以支付自己的醫療費用。美國保險公司已經同意承擔新冠肺炎測試的費用，但是如果沒有保險的人住院治療，每天仍可能花費數千美元。

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責任編輯：羅嘉欣