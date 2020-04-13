【留家睇騷】Lady Gaga策劃網上免費群星騷　天后7日籌2.7億助全球抗疫

▲ Lady Gaga牽頭策劃群星演唱會，香港時間4月19日早上8時舉行。護籌款

新冠肺炎蔓延全球，不少樂壇巨星都曾在家開live獻唱鼓勵大家留家抗疫，而樂壇天后Lady Gaga早前便獲世界衛生組織邀請，聯同Global Citizen組織參與策劃一個將於4月18日舉行的大型群星演唱會「One World: Together at Home」為醫護打氣。

Lady Gaga之前親自游說世界各大企業高層以及知名慈善家，在7天時間內已為前線醫護人員籌得3,500萬美元（約2.73億港元）。

▲ 《One World Together at Home》群星演唱會將於多個網上平台直播（網上圖片）

這個名為《One World: Together at Home》的演唱會，將於4月18日下午5 時（太平洋時間，即香港4月19日上午8時）透過電視及網路，在全球免費播放。將播放的網路平台包括Amazon Prime Video、Apple、Facebook、Instagram、YouTube及騰訊等。

美國的電視台如ABC、NBC、ViacomCBS Networks 及iHeartMedia，以及英國的BBC One也會播放。

▲ 群星演唱會陣容包括Coldplay主音Chris Martin。（法新社圖片）

已公布參與演出的藝人，包括Lady Gaga、Alanis Morissette、Andrea Bocelli、Billie Eilish、碧咸、Chris Martin、Elton John、John Legend、郎朗、Paul McCartney 及Stevie Wonder，並由美國3大名嘴Jimmy Fallon、Jimmy Kimmel與Stephen Colbert擔任主持。

▲ 群星演唱會陣容包括前披頭四成員保羅麥卡尼。（法新社圖片）

3月中曾確診新冠肺炎並已康復的英國黑人男星Idris Elba及其太太的現身說法。內容除了音樂演出外，亦會有全球醫護的故事。

Lady Gaga早前接受NBC晨早節目《Morning Joe》視像訪問時表示。明白到疫情至今已影響到全球不少人失業，所以今次不是期望大家睇騷並捐錢，她反而希望在此兩小時網上演唱會，能為大家在這段艱難時期提供歡笑和娛樂。

▲ Lady Gaga善用其樂壇天后的知名度為前線醫護籌款。（法新社圖片）

「我覺得全球抗疫的關鍵時刻，世界各地醫護人員展現的無比勇氣，絕對值得讚揚。」Lady Gaga又認為全球的人正被到這史無前例的瘟疫打擊之際，最重要的是，人與人之間能展現仁愛和善良，互相幫助。

此演唱會籌辦期間，Lady Gaga便已善用其名氣，在7日內向一眾世界巨企高層及慈善家籌得3,500 萬美元（約 2.7 億港元），將用作世衞的新冠肺炎「Solidarity Response Fund」以應付檢疫、醫護人員購買個人裝備等的開支。