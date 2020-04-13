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【開心速遞】被指發火一句鬧走無綫女主播　呂慧儀否認口出狂言：發火只講一句太渣

娛樂 13:31 2020/04/13

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熱門 消委會 許冠傑 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

嫌阻礙拍攝鬧走無綫女主播？呂慧儀否認傳聞：「傾得好開心！」

呂慧儀近日被指在拍攝TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》期間，因不滿女主播周佩婷前來探班採訪阻礙拍攝進度，以不友善態度把對方罵走。呂慧儀事後否認傳聞，同劇飾演「廢青安」的周嘉洛亦有幫忙護航。

呂慧儀在《開心速遞》中飾演熊若水，是處境劇中的長駐演員。有傳媒近日收到報料，指娛樂新聞台主播周佩婷前往《開心速遞》的廠景拍攝現場，想要進行探班採訪時，因呂慧儀不滿娛樂台經常前來採訪阻礙拍攝進度，而態度晦氣地罵對方：「你知唔知我哋拍緊嘢㗎！」更有指周佩婷被呂慧儀罵走。

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周佩婷除了是娛樂新聞台主播，還有份主持《3日2夜》、《Ben Sir學堂》等節目。（instagram圖片）

事後有傳媒向呂慧儀查證，她否認事件並憶述當日的事發經過。呂慧儀提到當日周佩婷與攝製隊前來探班，對方問她今日拍攝有甚麼可以分享：「我本來在想接下來幾集的劇集，有集講到口罩話題、有集講到龔水戀將有第三者介入，我們還傾得好開心。她突然收到電話要回Office，於是便離開了現場。」

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呂慧儀笑指自己日時發惡，五歲的「蟹籽」都不會害怕。（instagram圖片）

又提到因為攝影師不想久候，於是提出先進行訪問。呂慧儀指大家都是同事，應該互相幫忙宣傳、相輔相承，不可能口出惡言對待對方：「可能最近好少娛樂新聞。」

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提到報道提及呂慧儀發惡的說話，她笑謂：「如果我發火都只是講這一句太渣了。我就算真的發火，一個五歲的小孩（兒子黃柏翹）都不怕我。」

在現場的周嘉洛出口護航。（instagram圖片）

同劇飾演「廢青安」的周嘉洛亦有被問及此事，他指當時主播周佩婷接到電話後離開了現場，但後來有回來完成訪問，又表示當刻未有感覺到「火藥味」：「只是普通對答，當下沒有一個值得笑的情況，可能基於這樣就形成這樣的氛圍。」

周嘉洛又指呂慧儀有時說話會大聲一點，但並不代表沒有禮貌：「這是天生聲線的問題，像我的線聲就比較低沉。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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