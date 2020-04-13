【疫情慘案】隔離令下媽媽獲准外出購物釀悲劇　13歲女兒獨留在家慘遭破門入屋姦殺

▲ 墨西哥一名13歲少女在家居隔離下，遭陌生男子破門入屋姦殺。

在新冠肺炎全球大流行下，大部分人留在家中防疫，但墨西哥竟發生一宗破門入屋姦殺案，令全國震怒！一對母女在居家隔離下，媽媽獲准單獨外出購買食物及日用品，13歲女兒則獨留家中，豈料一名陌生男子闖入將她先姦後殺，媽媽回家後見到屋外被警方包圍，驚覺女兒慘遭滅口！

據外媒報道，位於墨西哥美墨邊界的城市Nogales，13歲女童Ana Paola近日與媽媽進行家居隔離，媽媽獲准單獨外出購買食物、日用品及辦理重要事項，獨留女兒在家中。

【TG N號房】TG群「N號房」瘋傳性虐片段 超強學霸主腦無悔意正面曝光

女童滿臉傷痕陳屍房間

不久，媽媽接到前男友、女兒生父的電話稱，聯繫不到女兒，於是媽媽趕回家查看，想不到在屋外發現有很多警察，驚悉女兒滿臉傷痕陳屍房間，明顯遭受性侵，令媽媽當場崩潰，沒料到外出一會，竟發生如此恐怖的慘劇。

根據警方調查顯示，女童遭一名陌生男子破門入屋，將她先姦後殺非常殘忍。警方目前正追緝疑兇，將調查附近閉路電視作進一步調查。

▲ 有網民發起「#JusticiaParaAnaPaola」的活動為女童討回公道。（facebook圖片）

案件引起當地民眾震怒，批評在防疫期間竟出現治安漏洞，並發起「#JusticiaParaAnaPaola」活動，促請當局正視治安問題，以及為女童討回公道。而女童的媽媽在社交網站表示難過，

女兒帶給我13年美好時光，從今開始她只能在天上閃耀了。

目前墨西哥的確診人數已超過4,600人，死亡人數增至近300人，已宣布進入衛生緊急狀態，關閉學校、商店及非必要活動禁令至4月30日。

【性侵醜聞】劍橋大學教授性侵10名女學生 將性經驗寫成色情小說

【令人髮指】25歲女子懷孕兩個月突流產疑染疫住院 遭醫生性侵出血不止亡

【慘戴綠帽】新婚夫婦準備迎接愛女出生 警察突捉走孕妻驗DNA驚揭未成年性侵案

TOPick 推出【停課不停學】小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度 立即免費下載: bit.ly/2X96KAZ

責任編輯︰王明芳