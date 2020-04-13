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【法國疫情】法國逾萬人死棺木短缺　棺材廠加班趕製：讓離世者有「最後一件外衣」

健康 14:20 2020/04/13

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熱門 消委會 許冠傑 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

法國棺材廠加班趕製棺木。（相片來源：法新社）

新冠肺炎疫情持續，全球確診人數突破185萬，超過11萬死亡。在法國，確診和死亡數字急增，卻為當地殯儀業帶來大量棺材訂單，歐洲最大規模的法國棺材製造商OGF，員工加班趕工製作棺材，讓逝者有最後「最後一件外衣」。

據法新社報導，在OFG位於法國東部城鎮Jussey的工廠內，大批員工日以繼夜趕工，為痛失摯愛的家庭製作棺材。廠長Emmanuel Garret表示，他們本來會生産15款棺材，但由於疫情關係，決定只製作其中最暢銷的4款，以提升效率。他續指，工廠平時每日生產370個棺材，現在增殖410個，員工平均每天需加班近1小時。

對於要加班趕工製作棺木，選木組負責人Didier Pidancet表示，

能夠加入全國為疫情貢獻力量，是我們的驕傲。我們正盡全力確保病逝者都能有「最後一件外衣」。

報道指，OGF有3名員工確診新冠肺炎，亦有15名員工屬高風險族群或必須照顧停課的子女，而無法上班。但疫情沒有在工廠內大規模爆發，廠長Emmanuel表示，他們會定時在工作場所進行消毒，並採取社交距離措施，又為員工提供防護裝備。

報道又提到，2003年法國熱浪造成近15,000人死亡，當時OGF亦加班趕工製作棺材。有30年資歷的員工David Theurez表示，當時他們每日生産500個棺材，他又指，這次他們必須戴口罩和手套保護自己，「這次是共同危機，我們必然會有所犧牲，盡自己一份力量」。

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責任編輯：羅嘉欣

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