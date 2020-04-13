中大拆解消化道出血患者內鏡檢查最佳時機之謎　研究證實愈早檢查不代表治療效果愈好

▲ 中大研究證實，對於急性上消化道出血患者，內鏡檢查非愈快做愈好。（資料圖片）

醫學界現時對急性上消化道出血患者接受內鏡檢查的最佳時機仍存在爭議。中大醫學院一項研究發現，接受消化科診症後6小時內進行緊急內鏡檢查的患者，與於診症後6至24小時內進行內鏡檢查的患者比較，不論死亡或再出血的風險都沒有降低，反映不是愈早進行內鏡檢查，便愈能減少再出血或死亡風險，有關研究結果已於全球頂尖醫學期刊《新英倫醫學雜誌》（The New England Journal of Medicine）發表。

研究團隊於2012年至2018年期間，將516名再出血或死亡風險較高的患者，隨機分成兩組。兩組患者分別於接受診症後6小時內或6至24小時進行內鏡檢查。

結果發現，6小時內接受緊急內鏡檢查的患者30日內死亡率為8.9%、再出血率為10.9%，住院日數中位數則為5日；6至24小時進行內鏡檢查的患者死亡率則為6.6%、再出血率為7.8%，住院日數中位數同樣是5日。兩組患者的死亡和再出血率都沒有明顯差別。

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負責領導此項研究的中大醫學院外科學系系主任劉潤皇表示，醫學界一直普遍以為，愈早為急性上消化道出血的患者進行內鏡檢查，治療效果便越好，今次的研究顛覆了這個假設，發現即使患者在會診後6小時內接受緊急內鏡檢查，其死亡率、再出血的發生率、及住院日數，都與6至24小時內進行內鏡檢查的患者沒有分別。

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中大醫學院指出，急性上消化道出血是其中一種最常見的急症，一般症狀包括嘔血、黑糞或兩者情況皆出現。醫護人員可透過進行內鏡檢查找到出血源頭，並對慣性出血的病變組織進行止血治療，以減低再出血的風險和施行手術的需要。

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記者：陳子謙