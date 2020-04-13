【生命鬥士】打破醫生只能活數星期預言　無腦症男童奮戰5年在父親懷中離世

▲ 美國一名患無腦症男童奮戰5年，近日因器官衰竭在父親懷中離世。

美國佛羅里達州一名男孩Jaxon Buell，出生時就失去大部分頭蓋骨及腦部，使他的頭部顯得比一般嬰兒小。醫生起初對他的父母表示，Jaxon僅能存活數星期，但他竟然能奇蹟地生存下去。日前Jaxon的爸爸在社交媒體發佈一個難過消息，指Jaxon不幸因器官衰竭，於4月1日安詳在爸爸懷中離世，終年5歲。

綜合外媒報道，在媽媽Brittany懷孕17周時得知，胎兒有發育異常的狀況，可能在出生後不久就會離世。當時醫生建議父母墮胎，但由於他們是虔誠的基督徒，多次反問醫生「繼續懷孕會否危及母體」，醫生表示不會後，夫妻倆不願放棄，決定繼續保留胎兒Jaxon。

兒子患罕見腦病 不能自理

Jaxon在2014年8月27日出生，當時醫生診斷他患有罕見腦部疾病，缺少80%的大腦及大部分頭骨，隨即他被送到深切治療部3星期觀察，身上插滿喉管，爸爸Brandon表示，

在他出生的第二天，醫生說我的兒子可能永遠不會走路、不會說話、不會知道他何時肚餓、或許再有失明和失聰，有很多很多的可能性。

經過數月檢驗及誤診，醫生最終確認Jaxon患有積水性無腦畸形症（microhydranencephaly），是一種嚴重的腦部畸型病症，至今未有醫治方法。父母二人每天醒來都要面對一個現實，「Jaxon可能明天就會離開。」

父母樂觀面對 兒子奮戰5年

然而，夫婦倆以積極樂觀的態度面對挑戰，每天陪著Jaxon與生命搏鬥，在他們無微不至的照顧下，Jaxon度過第一個、第二個……第五個生日。可惜，Jaxon的奇蹟旅程在今年3月開始步向終點。爸爸表示，Jaxon的健康狀況自今年3月開始惡化，身體器官不斷衰竭，最終於4月1日，在爸爸的懷中安詳離世。

他躺在我的懷抱中，在愛他的父母與家人陪伴下，離開了。這是我們一開始就知道會發生的事，只是不知道在甚麼時候。

爸爸指，Jaxon的死亡與新冠肺炎無關，他還在Instagram中給已故的Jaxon寫下了一封信，

我非常愛你Jaxon，我急不及待希望有一天能以完美的姿態再次見到你，在天堂裡奔跑、大笑，你是最完美、最可愛、最堅強的小男孩。我永遠不會忘記你美麗明亮的藍眼睛、你完美的笑容，以及我們一起創造的所有珍貴回憶。

其他相關新聞，即睇：

天生「無腦」男童頑強健康成長 父母5度拒墮胎：給孩子生存機會

父母堅持生下注定夭折的平安夜女兒 捐出器官助2名嬰兒重獲生命

TOPick 推出【停課不停學】小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度 立即免費下載: bit.ly/2X96KAZ

責任編輯：王明芳