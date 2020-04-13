【新冠肺炎】兩網上旅行社倒閉民主黨接獲逾2700宗求助　消費者可向發卡銀行申請退款

▲ 旅行社Wefly及Gogogo Travel更於上月下旬倒閉，民主黨收到逾2700宗有關預購機票的相關求助。（陳靜儀攝）

新冠肺炎疫情持續，旅遊業大受影響，其中旅行社Wefly及Gogogo Travel更於3月下旬倒閉，民主黨收到逾2,700宗有關預購機票的相關求助，當中涉及金額逾1,800萬。民主黨消費者權益政策副發言人袁海文指出，消費者除以民事法律形式追討，更可同時向其發卡機構提出信用卡退款申請。

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消費者須於商戶倒閉日起75至120日內申請退款

民主黨消費者權益政策副發言人袁海文於3月下旬至4月上旬分別調查本港20間香港信用卡發卡機構，並獲15間直接回覆，其餘5間則根據其網頁提供資料整理。調查發現，全部發卡機構均表示會處理信用卡卡主的「信用卡退款申請」，但卡主須於商戶倒閉起計75日或120日內；有16家機構稱處理申請時間介乎4星期至180日。

此外，調查指若交易進度不同亦對退款申請有影響。若消費者仍未繳付卡數，發卡機構大多會凍結有關款項，消費者暫不用如期繳交費用；若消費者已繳付卡數，15間發卡機構表示會先向卡主墊支或退還有關款項，2間表示不會有墊支及退款安排，1間表示視乎情況而定，2間則沒有資料。

調查又指，只有4間發卡機構表示如消費者申請退款後不獲成功，也不會收取利息或服務費用，有8間指會追收相關利息及財務費用，另有12間表明會收取50至150元不等的手續費。

有苦主申請退款獲回覆需等待6至8周

苦主B年初在Wefly以信用卡購買了復活節前往台灣的機票，自3月中旬得知Wefly倒閉，便即向銀行提出信用卡退款申請，要求退回1.5萬元。當中數次向銀行查詢進度，只獲對方回覆指需等待6至8周。

惟4月8日再次查詢卻得知銀行仍未向商戶銀行提出退款申請，對方解釋申請只能提交一次，由於未能決定申請理由為沒有做用服務或申請退款，而無法提出。事主認為資料齊備但不獲臨時退錢，亦無法清楚表明能否成功退款，批評銀行處理態度消極及緩慢。

袁海文表示，消費者退款不成功仍被信用卡發卡機構收取費用，蒙受雙重損失，做法極為諷刺和不合理。他又指，交易時盡量信用卡付款，在機制上易追討，提醒追討時需準備交易收據、電子機票、旅行社倒閉資料等相關新聞報道。

他提醒消費者勿一次性預繳超出一年的套票，又指出消費者在申請信用卡時需小心，勿受迎新優惠如現金回贈、超市折扣等吸引，需考量持放債人牌照發出的信用卡不受金管局監管，日後在追討上或會有損失。

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記者：洪芷晴