【歌神風格】網上演唱會只限24小時重溫　許冠傑多年堅守原則向偶像致敬

▲ 許冠傑因堅守原則，故網上演唱會只重播24小時。

歌神許冠傑4月12日於網上舉行了《2020許冠傑同舟共濟Online Concert》，以音樂和歌聲，於疫情下撫慰全球歌迷的心。雖然演唱會過後可以重播，不過主辦商只會在線上保留24小時，原來跟歌神許冠傑多年來堅持的一個原則有關。許冠傑多年來視貓王Elvis Presley為偶像，他多年來仿傚偶像堅持不會推出演唱會錄影帶，故今次Live演唱會只限24小時內重播，之後於網絡上全面下架。

《2020許冠傑Online Concert》於4月12日傍晚5時開始在網上直播，許冠傑在1小時内獻唱20首歌曲，而live演唱會可以24小時內於網上重溫，讓不同地區的樂迷，在一定的時差內也能欣賞到這場演唱會。

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▲ 許冠傑以歌聲為港人打氣。（影片截圖）

不過24小時過後，這場演唱會就會在網絡上全面下架，而設定此個規定，是因為許冠傑不打破自己多年的原則。

歌神許冠傑偶像為貓王Elvis Presley，而貓王是從來不推出演唱會錄影帶，所以許冠傑自2004年復出，之後舉行了多個演唱會，但都沒有推出現場影碟，原來亦跟貓王有關。

▲ 許冠傑首次舉行網上直播演唱會。（影片截圖）

據製作人蕭潮順稱：「他從來開騷都不出DVD，這是他風格，因他亦尊重偶像貓王，多年來唱片公司都沒有推出現場錄製的產品。」

所以今次舉行Live演唱會也不例外，定下24小時內重播的限制，全球歌迷要把握機會重溫。

許冠傑於60年代就受西方文化薰陶，特別是搖滾音樂，除了深受披頭四（The Beatles）影響，許冠傑亦非常熱愛貓王皮禮士利。

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▲ 貓王elvis-presley為許冠傑的偶像。（網上圖片）

許冠傑在成為歌手後，多度把貓王的金曲改編成中文版，如《咪當我老襯》（原曲：Baby I Don't Care）、《佛跳牆》（Don't be Cruel）等，許冠傑早年不少台風及造型，如黑色皮樓皮褲，都是參考自偶像貓王。

▲ 許冠傑從不推出演唱會DVD。（經濟日報圖片）

阿Sam多年在在演唱會，經常拿著一把黑色結他，便貼上了貓王的貼紙，包括07年的大球場演唱會、12年的紅館演唱會，以至今次的網上音樂會，都是用同一枝黑色結他，相當易認。

而許冠傑曾經在演唱會上以一苗《告別樑上燕》來向偶像貓王皮禮士利（Elvis Presley）致敬，看得出他對偶像的尊敬。

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