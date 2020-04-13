【新冠肺炎】湯漢斯康復首度亮相綜藝節目　Tom Hanks剃頭留家報健康

▲ 湯漢斯康復後首度公開亮相，透過在家中錄影為綜藝節目《Saturday Night Live》帶來搞笑開場白。（影片截圖）

荷李活首名確診新冠肺炎的電影藝人湯漢斯（Tom Hanks）和太太麗達韋遜（Rita Wilson），剛於上星期六（4月11日）的美國綜藝節目《Saturday Night Live》亮相，標誌著湯漢斯康復後首次正式露面。

因疫情關係，此節目破天荒捨棄一直沿用的現場直播模式，改為各自在家預錄，而剃了頭的湯漢斯就負責開場的搞笑獨白。

湯漢斯為長壽綜藝節目《Saturday Night Live》作的開場白，在其家中廚房錄影。他笑言自從3月中確診後一直都是家居便服look，差點忘了西裝如何穿。他又指是為新片而剃頭。

▲ 湯漢斯感激澳洲醫護人員對他和太太的照料，只是不習慣量體溫時用攝氏而不是華氏。（影片截圖）

湯漢斯看來精神不俗。他坦言，在這個時刻去搞笑有點奇怪，但與此同時，這時候大家最需要歡笑。

湯漢斯自言他和太太都康復了，惟是新冠肺炎把所有人的日程都打亂了，好像再沒有「星期六」，每一日都是「今天」。他又感嘆自從確診後，就沒有人願意在他身邊久留，湯漢斯有感令到其他人感到不安。

▲ 湯漢斯在《Saturday Night Live》開場白中扮鬼扮馬。（影片截圖）

在湯漢斯的開場白中，他還扮鬼扮馬，以其他不同角色出現自問自答。而他在演出尾聲，就感激醫護、速遞工人、雜貨店員工，以及所有令社會繼續運作的人，並呼籲觀衆安全為上。