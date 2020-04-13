【新冠肺炎】美國逾1500超市員工感染　嘆如在戰區工作

▲ 全美已有至少41名超市員工受新冠肺炎感染死亡，有員工形容工作猶如在戰區服役，工作壓力非常大亦感到恐懼。

新冠肺炎全球肆虐，美國成全球確診病例最多的國家，超過2.2萬人死亡。雖然公共衛生局明確要求保持社交距離，不少零售店及商店停止營業，但超市照常開門。當地已有至少41名超市員工受感染死亡，有員工形容工作猶如在戰區服役，工作壓力非常大亦感到恐懼。

據《華盛頓郵報》報道，美國食品與商業工人國際聯合會（United Food and Commercial Workers International Union）稱，全美超過1500名超市員工已被檢測出感染新冠病毒，近3000名員工因隔離、住院或等待檢測結果而無法工作。

當地招聘網站ZipRecruiter勞工經濟學家Julia Pollak表示，過去4星期，超市員工招聘激增60%，惟由於薪酬向來不算高，卻要冒着高風險工作，導致超市越來越難留住員工。部分企業員工更發起罷工，要求亞馬遜、Trader Joe等採取額外措施保障員工健康，比起前線醫護人員，他們與大量人群密切接觸，卻沒有任何防護裝備。

於芝加哥地區的一間沃爾瑪（Walmart），工作了15年的Wando Evans，3月底因受感染過世；4天後，在同一間超市工作的另一名員工Philip Thomas也去逝。Evans家人周一（13日）向沃爾瑪提出訴訟，指沃爾瑪雖為全球最大超市，卻沒有提供防護口罩、手套，亦沒有消毒店面，以及將同事病情告知其他員工，使員工處於高風險工作環境中。

收到來自員工的激烈抗議後，沃爾瑪才開始正視員工的憂慮，正聘請專門清潔公司，對超市內部高接觸區域做消毒，並實行第三方衛生檢查；在超市結帳櫃枱裝設「防飛沫隔板」，開始每日量度員工體溫，以及為員工提供口罩和手套。另外，縮減營業時間，限制同時間顧客入店人數，並在地上貼上標示，提醒維持安全距離。

責任編輯：姚慧儀